Maiori Festival, gli appuntamenti del weekend.

Tornano gli appuntamenti del Maiori Festival anche questo fine settimana nei luoghi suggestivi della cittadina maiorese: sabato 31 luglio alle ore 21, il piccolo borgo di Erchie, ospiterà il reading-concerto “La Grecìa perduta” di Ettore Castagna, scrittore, antropologo e musicista.

La performance sia musicale che letteraria unisce le scelte artistiche di Castagna, da una parte il percorso letterario con reading di brani tratti dai suoi romanzi più noti come “Del sangue e del vino” e “Della Grecia Perduta”, dall’altra musiche e composizioni che ne caratterizzano il percorso etno-autoriale.

In “Della Grecìa perduta” torna il mondo magico e selvatico di una Calabria che è Sud di tutti i Sud, già scenario di “Del sangue e del vino”. Nino, pastore greco sedicenne, ucciso da un soldato spagnolo, dopo aver dormito immerso nel vino novantanove anni, due mesi e diciassette giorni, riprende vita in virtù di un qualche sortilegio. La canzone in varie lingue (dialetto, greco, italiano) incontra i timbri e i suoni evocativi degli strumenti del Sud (zampogna, lira, chitarra battente).

Il filo rosso corre lungo la grecità perduta, il sottile senso culturale smarrito per chi desidera ritrovare la bellezza in luoghi, persone, territori e suoni (del cuore e della memoria). Nel suo reading-concerto, Castagna alterna la lettura espressiva dei brani del romanzo con l’esecuzione di canzoni dei generi più disparati, dal cantautorato italiano (Fossati tradotto in calabrese) agli strumenti della musica popolare calabrese, quelli più arcaici ma anche la lira e la zampogna, tenendo alta l’attenzione del pubblico in un crescendo di emozioni, sul filo della sottile ironia che contraddistingue da sempre il suo modo di instaurare il dialogo e anche di scrivere.

A precedere il concerto di Castagna, venerdì 30 luglio alle ore 18.00, nel centro storico di Maiori avrà luogo un viaggio gustoso tra tradizioni vinicole e degustazioni per vivere un’esperienza enogastronomica unica di prodotti tipici del nostro territorio. Il tour si concluderà con la visita di un’enoteca lungo il Corso Reginna, con un’appassionata descrizione e degustazione di vini DOC della sottozona di Tramonti, abbinati a cibo tipico locale.

Domenica 1° agosto alle 12.30 sul canale Facebook del Maiori Festival sarà trasmessa in prima assoluta una video intervista a Flavia Amabile, giornalista de La Stampa, in occasione della mostra fotografica “I contadini volanti” realizzata nella piazzetta del Borgo S. Pietro a cura di Antonella Ferrara. Dal luglio 2014 al giugno 2015, Flavia Amabile, ha fotografato i contadini per un anno, racchiudendo i suoi scatti in un libro, seguendo tutte le fasi dell’enorme sacrificio che c’è dietro i terrazzamenti dell’oro giallo della Costiera Amalfitana, dalla piegatura durante l’estate alla copertura durante l’autunno inoltrato fino alla raccolta in primavera.

Da un suo progetto e da un’idea di Antonella Ferrara, il Maiori Festival ha realizzato una video intervista intima e sincera, diretta da Walter Della Mura, che ripercorre gli anni della realizzazione dello stesso, cercando di mantenere viva l’attenzione sull’agricoltura eroica della Costiera Amalfitana. A questa tappa della mostra, insieme a un estratto di immagini del libro fotografico “I Contadini Volanti” si aggiungono i volti dei contadini volanti del Borgo del Castello di Maiori, teatro di tante storie del passato e ancora oggi passaggio obbligato di tutti coloro che lavorano nei giardini e che abitano il borgo. Mani, volti, scale, sorrisi che non nascondono abnegazione e fatica ma sempre tanta determinazione a non mollare questo luogo così faticoso ma anche così pieno di storie e di amore.

Gli eventi promossi dal Maiori Festival con il patrocinio del Comune di Maiori sono a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale www.maiorifestival.it o chiamando i numeri 3338104800 o 3392829691.