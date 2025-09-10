M5S, si dimette Consigliere Lambiase: no a accordi col Pd

Il consigliere comunale Catello Lambiase ha rassegnato le sue dimissioni dall’assise municipale in quanto non si sente “più in linea con i principi” del movimento guidato dall’ex premier Giuseppe Conte dopo le ultime scelte fatte in Campania in vista delle elezioni regionali.

“Ho deciso di protocollare le mie dimissioni da consigliere comunale per rimarcare una posizione politica in dissenso completo con la linea politica del Movimento a livello regionale. E’ una scelta fatta per coerenza: io mi dimetto non solo dal gruppo consiliare pentastellato ma da consigliere comunale perchè ritengo che la politica si possa fare anche al di fuori delle istituzioni e va dato un segnale. Rimango nel M5S al quale sono iscritto dal 2012. Spiegherò successivamente e dettagliatamente tutti i punti alla base della mia scelta, anche per rispetto agli elettori che mi hanno votato 4 anni fa. E’ una scelta molto sofferta, non è fatta su due piedi, ho riflettuto a lungo, con la stessa passione che mosse, a quel tempo, la decisione di candidarmi per l’ente di via Roma”. A Lambiase risponde Antonio Cammarota, Presidente Commissione Trasparenza

Caro Catello,

ho letto con grande rammarico, ma non con sorpresa, la tua lettera di dimissioni.

Non con sorpresa, perché conosco la tua intransigenza morale, e la conosco bene per essere anche la mia; ma con rammarico sì, perché la ritengo una scelta sbagliata.

Affermi l’altissima missione della politica come servizio e quindi come coerenza; però dopo aver percorso tre quarti della consigliatura e conosciuto i meccanismi di funzionamento della macchina amministrativa, abbandoni la nave.

Una nave sulla quale sei salito per volontà di popolo e con spirito di servizio, ed è con spirito di servizio per la volontà di popolo che ci devi rimanere.

Noi consiglieri comunali dobbiamo amministrare bene la nostra città, pungolare dall’opposizione, costruttiva, come non mai la mia e la tua, e allo stesso tempo riconoscere le cose buone, poche per la verità, fatte dall’amministrazione.

Il nostro compito è questo.

Togliersi la divisa e rinunciare al potere per la dignità so cosa vuol dire, ma proprio per questo bisogna continuare ad agire.

Non ti chiedo di ripensarci, ma di pensare anche altro.

Ci attendono sfide, solo nell’interesse della gente di Salerno, come abbiamo sempre fatto. Con la più grande passione, quella che abbiamo sempre avuto.

Ti abbraccio.

Antonio Cammarota

