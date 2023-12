Lotteria di beneficenza Lilt, i vincitori

Ad aggiudicarsi il decimo premio, una bilancia pesapersone, il biglietto numero 11710. A vincere il nono premio, un massaggio presso Soal “Estetica e benessere” più una piega presso il parrucchiere Aurelio Rosario, il biglietto numero 12232. Ed ancora a vincere un kit di solari offerto dalla Devitalfarm Farmacia il biglietto numero 07387. Il settimo premio, una macchina da caffè per cialde,è andato al biglietto numero 00679, mentre il sesto premio, 4 chili di salumi offerti da Dermar Carni, è andato al biglietto numero 12481. Il quinto premio, 6 bottiglie di olio extravergine d’oliva, è andato al biglietto numero 10421. Il quarto premio, un pastore da presepe artigianale alto 35 cm, è andato al biglietto numero 12511. Terzo premio, un trolley da Cabina, assegnato al biglietto numero 01143, mentre il secondo premio, una smart tv da 55 pollici, è andato al biglietto 12565. Vince il primo premio, un viaggio a Parigi per due persone per tre giorni e due notti, il biglietto numero 12833.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti con la Lotteria di Beneficenza – ha dichiarato il dottor Pistolese, al termine dell’estrazione, trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Lilt – ora grazie ai fondi raccolti potremo continuare la nostra attività di prevenzione su tutto il territorio salernitano e soddisfare tante esigenze, che altrimenti non avremmo potuto soddisfare. Come prima cosa acquisteremo un nuovo ecografo portatile, poi cercheremo di aiutare tutte le nostre delegazioni nei loro bisogni”.