Confesercenti Vallo di Diano: “Continua il nostro supporto agli eventi Natalizi organizzati sul territorio”

La Confesercenti Provinciale di Salerno e Confesercenti Vallo di Diano anche quest’anno supportano gli eventi di animazione territoriale e sociale organizzati in occasione del Natale nei piccoli borghi della provincia, con una lettera di sostegno alla Camera di Commercio di Salerno per sottolineare l’importanza di questi contributi al fine di animare i centri storici delle aree interne. Quest’anno il sostegno interessa i comuni di San Rufo, Sassano, Sala Consilina, Sant’Arsenio, Montesano sulla Marcellana, Teggiano e Polla.

“Anche quest’anno abbiamo messo in campo – afferma la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, la dottoressa Maria Antonietta Aquino – la nostra azione di vicinanza e di sostegno ai progetti Natalizi dei piccoli borghi del territorio, insieme alla Camera di Commercio di Salerno, affinché questo periodo sia ricco di eventi che possano garantire animazione sociale e territoriale, impulso alle vendite dei nostri commercianti e valorizzare i nostri centri storici. Quest’anno il nostro sostegno è ancora più inciviso in quanto facciamo parte dei distretti commerciali riconosciuti dalla Regione Campania e in particolare Confesercenti Vallo di Diano fa parte del Distretto Commerciale del Vallo di Diano, per cui ci teniamo a far sentire forte la nostra presenza sul territorio e la nostra vicinanza concreta a sostegno delle nostre imprese commerciali”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.