L’Onda. Lotte sindacali nel salernitano dal secondo dopoguerra ai giorni nostri, presentato il libro a Palazzo di Città.

Grande pubblico ieri al Salone dei Marmi del Comune di Salerno e nessuna sedia vuota per la presentazione del libro di Fernando Argentino e Piero Lucia “L’Onda. Lotte sindacali nel salernitano dal secondo dopoguerra ai giorni nostri”, per Francesco D’Amato Editore.

Del libro hanno discusso con apprezzati interventi Alfonso Conte, professore di Storia Contemporanea presso l’Università di Salerno, Giuseppe Acocella, rettore dell’Università Telematica “Giustino Fortunato”, Michela Sessa, segretaria della Società Salernitana di Storia Patria, l’on. avvocato Guglielmo Scarlato e Agostino Megale, responsabile nazionale Cgil Fondazioni e Centri di Ricerca.

I discussori hanno evidenziato l’alternarsi di avanzate e di sconfitte del movimento dei lavoratori, ne hanno indagato le ragioni strutturali, hanno apprezzato il lavoro degli autori di recupero delle tante lotte sviluppatesi nelle fabbriche e nelle campagne, lavoro che arricchisce la memoria collettiva da cui il movimento dei lavoratori può ancora oggi attingere utili insegnamenti per ritornare con autorità in campo.

All’evento hanno partecipato il Sindaco Vincenzo Napoli, che ha evidenziato come le lotte in difesa del lavoro abbiano concorso anche ad un’importante crescita della coscienza civile della comunità locale, la coordinatrice provinciale della Uil Patrizia Spinelli e il dirigente della Cgil Anselmo Botte, che hanno sottolineato come la violenta deindustrializzazione e lo smantellamento delle fabbriche abbiano negativamente inciso sulle speranze di realizzazione di una società più moderna, più giusta e meno diseguale.

Purtroppo assenti, colpiti dai malanni di stagione, il professore emerito e Accademico dei Lincei Giuseppe Cacciatore e i segretari generali di Cgil e Cisl, Antonio Apadula e Gerardo Ceres.

Al termine della presentazione, in tanti al “firmacopie”, con grande soddisfazione dell’editore Francesco D’Amato.

Il libro sarà nelle librerie nei prossimi giorni, distribuito da Messaggerie Libri, il più importante operatore italiano nel mercato della distribuzione libraria e di prodotti editoriali.

Il Libro sarà presentato al Salone del Libro di Torino, al Lingotto Fiere dal 18 al 22 maggio 2023.