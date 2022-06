“Lo screening per la prevenzione dei tumori del colon retto”, martedì 14 giornata di prevenzione per medici veterinari dell’Ordine di Salerno.

Una giornata di prevenzione gratuita contro i tumori del colon retto per combattere una delle neoplasie più diffuse sul nostro territorio: è l’iniziativa organizzata dall’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Salerno per martedì 14 giugno 2022, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, presso la sede di Salerno, sita in via Traversa Regina Costanza 5.

Promosso in collaborazione con l’ASL Salerno, l’appuntamento “Lo screening per la prevenzione dei tumori del colon retto” è rivolto solo ed esclusivamente ai medici veterinari iscritti all’Ordine di Salerno e di età compresa tra i 50 e i 74 anni. Sarà presente in loco la Dr.ssa Adele D’Anna dell’ASL Salerno, che distribuirà ai partecipanti il kit “Screening colon retto”.

«La prevenzione è di fondamentale importanza, perché consente di salvare vite umane – dichiara Orlando Paciello, Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Salerno – Come Ordine professionale vogliamo essere sempre vicini ai nostri colleghi e, come in questo caso, specie a coloro i quali potrebbero essere maggiormente esposti a questa patologia. La nostra volontà è di aiutarli a partecipare in maniera più semplice e rapida allo screening del colon retto, che può permettere di diagnosticare in tempi precoci una malattia che altrimenti si potrebbe trasformare in una patologia grave e, molto spesso, letale».

Per partecipare, i medici veterinari iscritti all’Ordine di Salerno e di età compresa tra i 50 e i 74 anni sono invitati a presentarsi presso la sede dell’Ordine martedì 14 giugno, dalle ore 16.30 alle ore 19.30.