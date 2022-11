Liste di attesa, quote non ancora erogate, le precisazioni della direzione di distretto 66 di Salerno: quote erogate puntualmente al personale.

La Direzione del Distretto Sanitario n. 66 di Salerno, nelle persone del Direttore Responsabile dott. Luigi Lupo e del Direttore Amministrativo dott.ssa Luciana Mazziotti, in riferimento alla presunta mancata erogazione delle quote spettanti al personale del Distretto n. 66 di Salerno, di cui alla comunicazione CISL F.P Salerno, a firma del Capo Dipartimento Sanità Pubblica e Privata Pietro Antonacchio, e di cui ai relativi articoli apparsi il 23 novembre scorso, ritengono opportuno formulare le debite precisazioni:

“Quanto enunciato, e pubblicato, non corrisponde assolutamente al vero, così come risulta dai provvedimenti dirigenziali pubblicati sull’Albo Pretorio Aziendale.

Gli emolumenti spettanti a tutti i dipendenti del Distretto Sanitario 66 coinvolti nel Piano Operativo Recupero Liste d’Attesa sono stati, infatti, liquidati regolarmente, con cadenza mensile. Nel corrente mese di novembre, infatti, sono state accreditate le competenze de quibus relative, come da procedura aziendale, alle prestazioni rese nel mese di settembre u.s.- Per quanto falsamente affermato nella comunicazione sindacale e riportato da alcuni articoli di stampa, i vertici del Distretto 66 di Salerno si riservano ogni azione a tutela dell’integrità della propria immagine professionale”.