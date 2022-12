“L’INPS al servizio delle persone” : questa mattina alla Provincia il focus sulle attività dell’Ente Previdenziale in Campania e in  Provincia di Salerno. L’analisi del dottor Ciro Toma, Direttore Provinciale INPS Salerno.

Sarà presentato questa mattina alla cittadinanza salernitana, ai rappresentanti delle istituzioni, dei lavoratori e delle imprese, il “Rendiconto Sociale 2020-2021” dell’Inps della Campania. Dalle ore 9,30, nella storica Sala Bottiglieri della Provincia di Salerno, importanti esponenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, illustreranno, per la prima volta a Salerno, il rendiconto dell’Ente previdenziale, non solo in termini finanziari, ma anche in termini di attività svolta all’interno della Regione e in particolare della Provincia di Salerno.” Sarà presentato il quadro di contesto socio – economico all’interno del quale si muove l’azione dell’Ente: saranno evidenziati i dati della composizione della popolazione, quelli della domanda di servizio e le principali prestazioni, sia in termini di servizio, sia di tempi di erogazione”, ha spiegato il dottor Ciro Toma , Direttore Provinciale INPS Salerno, che, a proposito dei tempi di erogazione, ha ricordato i successi ottenuti dall’INPS di Salerno:” Sono diminuiti i tempi d’attesa per sottoporsi alla visita di accertamento per il riconoscimento dell’invalidità civile. Sei anni fa, quando sono arrivato a Salerno, i tempi di attesa erano di oltre un anno per la prima visita. Oggi, nonostante il periodo di pandemia, siamo arrivati ad un’attesa di quindici giorni. Nell’arco di 48 ore dalla presentazione della domanda all’Inps arriva al paziente la convocazione nella quale è fissata la data della visita. Anche gli assegni d’indennità di disoccupazione vengono erogati dopo solo quindici giorni dalla domanda. Stiamo lavorando anche sull’automazione della liquidazione”. Dopo i saluti del Presidente della Provincia, Franco Alfieri, e del Sindaco del Comune di Salerno, Vincenzo Napoli, alla presenza delle autorità civili e militari del territorio, ad aprire i lavori sarà la presidente del Comitato Regionale dell’INPS Campania Camilla Bernabei, relatrice del bilancio sociale Campano. A presentare il “Rendiconto Sociale” saranno il dottor Sergio Mautone, Presidente del Comitato Provinciale INPS Salerno, e il dottor Ciro Toma, Direttore Provinciale INPS Salerno. Seguiranno gli interventi dei principali rappresentanti dei sindacati e delle parti datoriali: Marco Gambardella, Vice Presidente Confindustria Salerno; Raffaele Esposito, Presidente Confesercenti Salerno; Antonio Apadula, Segretario Generale Cgil Salerno; Gerardo Ceres, Segretario Generale CISL Salerno; Ciro Marino, Coordinatore UIL Salerno e Carmine Rubino, Segretario UGL Salerno. Le conclusioni saranno affidate al Presidente Nazionale del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’INPS, il dottor Robertino Ghiselli che raccorderà tutti gli interventi al quadro generale nazionale.

Aniello Palumbo