L’imballaggio perfetto esiste

La spedizione è la fase più delicata del lavoro di un e-commerce, ci sono dei passaggi da rispettare e soprattutto delle attenzioni verso il prodotto e di conseguenza verso il cliente, che non possono proprio essere sottovalutati.

La fase dello stoccaggio e della preparazione del prodotto per essere spedito è forse la più importante, ecco perché bisogna servirsi di materiali di prima scelta, resistenti, durevoli e di qualità, come il pluriball proposto da Raja, leader nella vendita di prodotti per l’imballaggio, che ha da sempre messo al primo posto la soddisfazione del consumatore e il rispetto per l’ambiente.

Nelle spedizioni online, la soddisfazione del cliente viene al primo posto e per ottenere recensioni positive bisogna partire proprio dal packaging. È sconsigliato, per esempio, riutilizzare le stesse scatole, questo perché è dimostrato che durante il trasporto, a causa degli urti, queste perdono dal 30 al 60% della propria resistenza; quindi, in primis bisogna partire da un imballaggio curato e di qualità.

Altro aspetto da non sottovalutare è la sicurezza, il prodotto deve arrivare a destinazione integro, per questo non deve “ballare” all’interno delle scatole. Anche in questo caso scegliere contenitori adatti alle dimensioni del prodotto, permette di salvaguardare la sua incolumità.

E non solo, quando viene spedita merce fragile, bisogna inserirla al centro della scatola, avvolgerla nel pluriball e separare con appositi materiali di riempimento gli oggetti all’interno.

In particolare, un pacco da spedire non può fare a meno del pluriball, perché è un materiale leggero, facile da modellare o tagliare, ma ultra resistente, infatti, protegge perfettamente gli oggetti dagli urti e dagli sbalzi di temperatura.

Bisogna scegliere imballaggi che consentano di velocizzare e organizzare meglio il volume degli stoccaggi, come i sistemi di riempimento, sempre proposti da Raja, che vanno adattati all’ambiente di lavoro e ai ritmi di produzione.

Inoltre, bisogna prestare particolare attenzione se si spediscono oggetti di valore, optando per nastri antieffrazione, come quelli in carta gommata o stampati con le dovute indicazioni di controllo.

Bisogna, inoltre, richiedere la collaborazione dei clienti, invitandoli a firmare sempre i bollettini dei corrieri, soprattutto quelli con riserva specifica, che hanno particolare valore qualora ci fossero delle contestazioni.

La cura del packaging non è solo funzionale alla protezione della merce, ma anche all’immagine dell’azienda, attraverso l’imballaggio si comunicano la mission e la vision aziendale; quindi, il consiglio è quello di personalizzare il pacco, per fornire un’immagine moderna e positiva, stando attenti a eventuali “Lupin”, sempre in agguato.