Lemon Trail, domenica 29 a Minori

In uno scenario tra i più belli del mondo, che vedrà coinvolti atleti provenienti da tante realtà dilettantische del nostro paese e non solo,che si cimenteranno in un Trail fantastico e spettacolare, inserito questanno, nel Circuito Trail Campania.



La Partenza da Minori alle ore 9:00.di domenica 29 ottobre avverrà dal suggestivo Pontile, si proseguirà dal corso principale Vittorio Emanuele per raggiungere la frazione di Villamena, direzione Ravello, il balcone dell’ Italia sul mondo. Da Ravello si proseguirà in uno scenario suggestivo, caratterizzato da sentieri immersi nella natura per

poi arrivare al convento di San Nicola di Minori dopo aver percorso la frazione Sambuco di Ravello.



Da San Nicola a volo d’uccello, tutto d’un fiato si scenderà sul sentiero dei limoni lato Maiori per arrivare a Minori dove ci sarà l’arrivo sul lungomare.



Il percorso quest’anno si allunga di alcuni chilometri per dare migliore visibilità del panorama che la costiera è in grado di offrire, e consentire ai tanti turisti e numerosi ospiti che affolleranno la costiera in questa bella giornata di sport di fare da cornice di pubblico festante e colorato.L’evento sportivo gode del patrocinio del Comune di Minori, Ravello e Maiori, della Regione Campania e del Distretto Turistico Costa d’Amalfi nonché della collaborazione organizzativa della Pubblica Assistenza Millennium Amalfi e della Pro Loco di Minori e dell’ Unpli e del gruppo AGESCI Minori 1° a cui va un grande plauso e simpatia.



Un ringraziamento grandissimo agli sponsor senza i quali la manifestazione non avrebbe potuto tenersi ed in particolare a Sal De Riso, Travel Mar, Costiera Agumi Otium Spa, Ailaikit, Fes Ceramiche, Conte Jewels,Take Amalfi coast, Rist.Giardiniello, Rist Torre Normanna, Rist Garum,Pizzeria O’Sarracin, Hotel Bonadies, Hotel villa Romana, Hotel Settebbello, Hotel Caporal, Antica Rheginna, Fratelli Proto Italian Touch, Carlo Mansi Liquorificio, Pasticcieria Gambardella, Bar 52 food & drinks, Caffè Vittoria, Super Frutta Apuzzo Michele, Mico Sport, new Sport Stadio, Società Agricola Fuoco Di Amalfi, Studio Odontoiatrico Passaro, Ricamificio Fracairosa, Lido California, Tecnico Elettricista Luigi Buonocore, Scuola Tennis Costa d’Amalfi, Positano Notizie, Il Quotidiano della Costiera ed infine l’amministrazione Comunale di Minori con il comando della polizia Municipale…

Ringraziamo tutti quelli che a vario titolo contribuiscono alla realizzazione della Manifestazione, ci scusiamo se abbiamo mancato qualcuno, ma sono davvero in tanti a collaborare per la realizzazione del Lemon Trail…



La ASD AMICI DELLA MONTAGNA, ringraziano di vero cuore tutti e vi aspettano numerosi alla partenza del Lemon Trail 2023..



Per le iscrizioni entro il 27 ottobre all’indirizzo mail iscrizioni@trailcampania.it oppure sul sito trailcampania.it

Per informazioni telefoniche

I numeri da contattare sono il

3663882098

3336444712

3804969177

3471226561

www.lemontrail.it