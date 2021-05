L’autore ed editore salernitano Nicola Pesce spopola su Amazon.

In appena due anni dal suo primo romanzo Le cose come stanno, Nicola Pesce ha conquistato un’appassionata fetta di lettori diventata ormai una vera e propria community sul web. Dopo aver fondato a soli 16 anni la casa editrice Edizioni NPE, che tuttora ha sede nel salernitano ed è ormai leader nel fumetto d’autore dei grandi maestri italiani e nella saggistica di settore, nel 2019 l’editore campano ha esordito anche come autore raccogliendo in breve tempo un seguito importante e registrando centinaia di pre-ordini delle sue opere.

Il 3 giugno 2021 tornerà in libreria con il suo quarto romanzo: La volpe che amava i libri. Un libro che presenta tutti gli elementi base del mondo che Nicola Pesce ha creato sui suoi ormai seguitissimi social: libri, natura e gentilezza d’animo.

Pubblicato in edizione pregiata, è la storia di una piccola volpe diversa dalle altre che scopre l’amore per i libri e comincia a rubarne in paese per portarli nella sua tana. Il suo progetto è di trascorrere il letargo leggendo senza sosta. Ma un dolcissimo topolino e un corvo spietato busseranno alla sua porta in cerca di ospitalità. Dovranno imparare a convivere, ognuno con i propri ricordi, le proprie paure e le proprie speranze, in attesa della primavera. Un romanzo che, nella sua apparente semplicità, scava nel profondo di emozioni e sofferenze proprie dell’esistenza.