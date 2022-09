L’attrice Paola Senatore interpreta con successo l’Antigone di Anna Rotunno, con la regia di Andrea Carraro, al “Teatro dei Barbuti”.

“Chiedimi chi era mia madre. Chiedimi chi era mio padre. Conoscerai l’orrore di cui sono fatta. Giocasta era mia madre. Edipo era mio padre. Un figlio che, senza saperlo, per un gioco atroce del destino, sposa sua madre che, senza saperlo, sposa suo figlio”. E’ la giovane Antigone a parlare: il personaggio mitologico ideato da Sofocle, che sfida il potere, oltraggiando la legge di Creonte; che sacrifica la sua vita pur di assicurare al corpo del fratello Polinice la sepoltura che il re di Tebe, non vuole concedergli. “Io non sono fatta per comprendere il potere umano e ho lanciato manciate di terra sul corpo di mio fratello Polinice stendendo su di lui un leggerissimo sudario di polvere ”, racconta Antigone che per questo è condannata da Creonte a morire di fame in una caverna. Lo stesso Creonte, su consiglio dell’indovino Tiresia, si convince a far liberare Antigone che però si è già uccisa impiccandosi. In quella caverna, quali sono gli ultimi pensieri di Antigone? A chi dedica i suoi ricordi? Nella tragedia di Sofocle non c’è scritto, ma la professoressa salernitana Anna Rotunno, autrice di testi classici e sceneggiatrice, ha voluto scandagliare nell’animo di Antigone ideando un testo “ La parabola di Antigone” che , con la regia di Andrea Carraro, è stato rappresentato, giovedì sera, in occasione della trentasettesima edizione del “Barbuti Salerno Festival” che in circa trenta serate ha ospitato quasi tremila spettatori, anche turisti italiani e stranieri, come hanno spiegato Chiara e Rossella Natella che, insieme a Raffaele Sguazzo, organizzano la rassegna teatrale ideata da Peppe Natella.

Straordinaria e coinvolgente emotivamente l’interpretazione della bravissima attrice salernitana Paola Senatore che, per quaranta minuti, muovendosi sul palco, avvolta dalla suggestiva scenografia realizzata dalla “Bottega San Lazzaro”, ha emozionato il pubblico che alla fine dello spettacolo l’ha applaudita a lungo. ” Ho già interpretato il testo di Anna Rotunno: in forma di monologo è la seconda volta” – ha spiegato l’artista – “ Ogni volta riscopro qualcosa di nuovo. Entrare nella musicalità del linguaggio, che è molto complesso, è stato per me molto interessante. Originale il punto di vista di Anna Rotunno che guarda nella caverna dove invece la tragedia non guarda. E’ stata una bella scoperta”. E Antigone (Paola Senatore), sorella di Eteocle, Polinice e Ismene, “ tutti generati da una “unione mostruosa”, ha raccontato il suo dramma, la sua solitudine, il suo dolore: ” Può essere una consolazione sapere che non siamo nulla quando il dolore ti attanaglia. Se noi stessi non siamo nulla, nulla è il nostro insostenibile dolore. Ma non si può credere al nulla. C’è l’Impossibilità di credere al nulla: è l’appartenenza alla vita che ci ammala. Tutti. Anche se in modo diverso ”. La professoressa Anna Rotunno, autrice e sceneggiatrice, attraverso il suo testo, che ha scritto molti anni fa, ha colto nell’Edipo Re e nell’Antigone di Sofocle alcuni aspetti della figura di Antigone che non sono messi in luce nelle interpretazioni di questo personaggio che tutti noi conosciamo :” Un personaggio che viene sempre associato all’idea che esistano leggi divine, al di la di quelle umane, che pur non essendo scritte devono essere necessariamente rispettate. Antigone vuole che sia rispettata la legge della sepoltura dei morti, a prescindere dalle azioni che hanno compiuto in vita”. La professoressa Rotunno ha spiegato che Sofocle, nelle sue opere, suggerisce anche altro:” Che Antigone , in quanto figlia di un incesto, non può essere votata alla vita . E’ necessariamente spinta verso la morte. E’ come se l’incesto rappresentasse una sorta di collasso, d’implosione della vita: Antigone è espressione di questa implosione “. La professoressa Rotunno ha anche spiegato che non sono i miti greci a essere attuali ma che è l’uomo ad essere antico: ” Il mito rappresenta tutto quello che è da sempre e che sarà per sempre l’umano possibile”. Lo spettacolo di Andrea Carraro e Anna Rotunno è stato già rappresentato al “Teatro del Giullare”, nel Museo di Paestum, in quello di Pontecagnano Faiano, e al Teatro Ghirelli:” E’ stato inserito anche nella programmazione del prossimo anno dei siti archeologici italiani comme quelli di Ostia e in Friuli” , ha annunciato il regista, Andrea Carraro, che ha ringraziato gli organizzatori del Teatro dei Barbuti :” Hanno avuto il coraggio di dedicare degli spettacoli ai “Miti del mondo antico” , e il pubblico, che ha apprezzato questi spettacoli:” Se lo facciamo è perché sentiamo il vostro calore che ci dà la forza di continuare e di dimostrare che, nonostante il mondo cambi, il Teatro non morirà mai”.

Aniello Palumbo