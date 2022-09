Radio Onda – Lo Sbarco della Musica, l’Operazione Avalanche raccontata a Bellizzi.

A 79 anni dal 9 settembre 1943 si è svolto ieri a Battipaglia lo spettacolo di history telling “Radio Onda – Lo Sbarco della Musica”, parte del ricco calendario di commemorazioni dell’Avalanche Day, l’operazione di sbarco degli alleati sulle coste salernitane decisiva per le sorti della seconda guerra mondiale.

L’emozionante narrazione, affidata alle sapienti doti di Massimiliano Gallo (Bastardi di Pizzofalcone) a cura dell’Associazione Mu.Bat e il Concerto, in collaborazione con il Conservatorio Martucci di Salerno (con i Maestri Deidda e Putignano, il Direttore Alessandro Tino e la perfomance del ballerino Robert Zoilo), hanno animato la piazza Aldo Moro con momenti di riflessione e musica.

L’operation Avalanche, primo atto di guerra dopo l’armistizio, viene ricordato come la più grande operazione aeronavale del mediterraneo e la seconda, per importanza, di tutta la seconda guerra mondiale dopo lo sbarco in Normandia. Tutta l’area del golfo, sia lungo le coste che nell’entroterra, fu interessata dalle operazioni: 100.000 inglesi toccarono terra sulle spiagge di Battipaglia, gli americani sbarcarono sulle due ali dello schieramento a Pontecagnano e Capaccio, mentre altri piccoli contingenti in Costiera Amalfitana e in Cilento.

Il progetto “Avalanche Day”, realizzato e promosso dai comuni di Bellizzi, Acerno, Battipaglia, Eboli, Montecorvino Pugliano e Olevano sul Tusciano, intende rievocare questo determinante evento storico in un viaggio esperenziale tra escursioni, degustazioni, rappresentazioni, raduni, dibattiti, concerti.

Incontri e presentazioni con testimonianze privilegiate che si alterneranno a musica, arte ed enogastronomia, che si protrarranno fino al 9 ottobre con l’ultimo evento a Eboli in piazza della Repubblica.

Gli eventi sono parte di altre numerose iniziative previste nell’ambito del progetto co-finanziato dal POC Campania 2014-2020, che intende costruire un vero e proprio itinerario di visita per raccontare la storia nei luoghi più significativi dei comuni che ne sono stati teatro: Bellizzi, Acerno, Battipaglia, Eboli, Montecorvino Pugliano e Olevano sul Tusciano.

Proseguono domani, sabato 10 settembre, altri appuntamenti nei territori che hanno aderito all’iniziativa.

Passeggiata sui luoghi della memoria alla scoperta delle tappe dell’itinerario. Sfilata di colonna di automezzi nei comuni partner.

Ore 9.30 – 10.00 Acerno

Acerno Ore 11.00 – 11.45 Montecorvino Pugliano

Montecorvino Pugliano Ore 12.30 – 14.00 Olevano sul Tusciano

Olevano sul Tusciano Ore 15.00 – 16.30 Eboli

Eboli Ore 17.00 – 18.00 Bellizzi

Bellizzi Ore 18.30 – 19.30Battipaglia

EBOLI

SABATO 10 SETTEMBRE 2022

Museum of Operation Avalanche

ore 19.30 – M1OA – I quaderni dell’Operation Avalanche: il patrimonio storico-culturale della II Guerra Mondiale in Campania

interviene: Marco Botta, Presidente MOA – Luigi Nobile, Direttore Artistico MOA -Pasquale Capozzolo, Esperto Reperti Bellici MOA – Giuseppe Fresolone, Direttore Scientifico MOA – Eduardo Scotti, Giornalista

interviene: Gianpiero Cerone, Dirigente Scolastico “IIS T. Confalonieri” di Campagna (SA)

