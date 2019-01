Global Warming, incontro venerdì 25 al Circolo Arci Mumble Rumble.

“Surriscaldamento Globale della Terra e cambiamenti climatici in atto nel Mondo: quali rischi e quali prospettive dopo il fallimento della 24a Conferenza Mondiale Sul Clima Tenutasi recentemente in Polonia?” Venerdì 25 gennaio – Salerno

Parteciperanno Vincenzo Miliucci del Forum Italiano dei Movimenti dell’Acqua e l’Avv. Maurizio Montalto, Presidente dell’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali.

Dato che la gravità dei recenti eventi atmosferici in Italia e nel Mondo stanno rendendo ancora più preoccupante le problematiche connesse al surriscaldamento globale della terra ed alle forti accelerazioni dei cambiamenti climatici su eventuali rischi e prospettive future per il nostro Pianeta dopo la scelta sciagurata di Trump di dare il via alle trivellazioni petrolifere in Alaska e al ritorno all’estrazione del carbone negli USA e il fallimento della 24a Conferenza Mondiale sul Clima che si è tenuta recentemente a Katowice in Polonia, il Comitato Acqua Pubblica Salerno organizza in città un’Assemblea Pubblica aperta al contributo di Associazioni ed altri Comitati a difesa della salute e dell’Ambiente territoriali, nonchè di singoli cittadini.