La Solidarietà di Fisciano ammessa al finanziamento per avvio di un nuovo progetto sociale.

“La Solidarietà” di Fisciano di nuovo in prima linea nell’ambito della realizzazione di progetti di carattere sociale. Il sodalizio presieduto da Alfonso Sessa, con sede alla frazione Lancusi di Fisciano, a seguito di apposita istanza presentata alla Regione Campania, è risultato assegnatario di un finanziamento per avviare una nuova iniziativa nell’ambito del più ampio progetto denominato “Io non rischio”.

Sulla scia di precedenti progetti attivati, tra cui quello di contrasto alla ludopatia, “La Solidarietà”, a seguito di apposita verifica da parte dei competenti uffici di Palazzo Santa Lucia, rientra tra le associazioni ammesse al finanziamento di progetti di carattere sociale, per cui, a breve definirà modalità e tempi di questa nuova iniziativa.

Prima dell’avvio del progetto, lo staff di segreteria de “La Solidarietà” dovrà trasmettere alla Regione Campania apposita documentazione richiesta dai competenti uffici, utile ad attivare la convenzione per la quale è stata ammessa, oltre a favorire lo sblocco del finanziamento al quale è stata ammessa.

“Siamo soddisfatti – ha commentato il Presidente Sessa – per essere stati ammessi a questo ulteriore finanziamento per avviare un nuovo progetto di carattere sociale. Tale circostanza attesta e premia, ancora una volta, la capacità progettuale del nostro sodalizio, nonché la sua abilità a saper rappresentare le esigenze delle fasce sociali più deboli”.

Al menzionato progetto aderiranno figure professionali qualificate, che attraverso la loro esperienza e competenza maturate negli specifici ambiti di appartenenza, forniranno consulenza e supporto ai soggetti bisognosi.