La Salernitana strappa un pari in extremis a Cagliari.

Finisce 1-1 il primo anticipo della 14esima giornata di Serie A, tra Cagliari e Salernitana.

I gol al 79′ di Pavoletti per il Cagliari, per i campani pareggio di Bonazzoli all’89’.

Mazzarri schiera la difesa a tre e in attacco si affida alla coppia Pedro-Keita. Colantuono opta per un 4-3-3 estremamente offensivo con Gondo, Bonazzoli e Djuric tutti in campo dal 1′. Il Cagliari parte con grande determinazione e cerca di avvolgere la difesa della Salernitana in una fitta rete di passaggi. Al 25′ Keita tenta una rovesciata pretenziosa che spedisce il pallone a lato di poco. Il match è piuttosto spigoloso e bisogna attendere il 37′ per assistere alla punizione di Marin che si spegne fuori. La prima frazione si conclude sullo 0-0.

Il Cagliari riparte a mille e carica a testa bassa alla ricerca del gol. La Salernitana si chiude a riccio in difesa e limita il più possibile i danni finchè può. Al 58′ Marin calcia da fuori ma spara alto, mentre al 63′ Joao Pedro arriva in corsa sul primo palo e impatta di testa un traversone dalla destra; la sua incornata finisce fuori di poco. Il risultato si sblocca al minuto 73: Joao Pedro ruba un pallone sul fondo, entra in area e mette in mezzo rasoterra per Pavoletti, che da rapace d’area qual è arriva prima di tutti e batte il portiere. I salernitani tentano il tutto per tutto negli ultimi minuti e pareggiano a sorpresa al 90′. Zortea effettua un cross profondo dalla sinistra, sul secondo palo Bonazzoli brucia Nandez e al volo batte Cragno per l’1-1 conclusivo.

Queste le parole di Colantuono dopo Cagliari-Salernitana: “Stiamo pagando le assenze. Lo dico in maniera molto chiara e senza aggrapparci a nessun tipo di alibi. Da quando sono arrivato perdiamo mediamente tre giocatori a settimana, stavolta è toccato a gente come Ribery che per noi è molto importante“.

“Bonazzoli è un giocatore di grandissima qualità, calcia bene: deve crederci, perché ha le qualità per giocare in grandi squadre“.

“Abbiamo fatto altre partite così. Il nostro problema è che non riusciamo a dare continuità neppure alle scelte di formazione, abbiamo troppi giocatori fuori; abbiamo perso 3 giocatori anche questa settimana, questo è uno degli aspetti che ci penalizzano. Quando c’è una classifica del genere l’aspetto mentale pesa molto, dopo lo svantaggio abbiamo reagito“.

“La società sa bene dove intervenire, qui ci sono giocatori importanti che io non ho neppure mai visto. Alla riapertura delle liste dovremo puntellare la rosa, ma sempre nel rispetto di questi ragazzi, che si stanno impegnando tanto e stringono i denti anche quando hanno qualche problema“.