La forza di Ercole, domenica 16 al Teatro La Ribalta per Piccole Emozioni.

Ci vuole una forza sovrumana per rialzare le sorti del Teatro dopo un anno così. Ecco perché domenica, 16 maggio, sbarca al Teatro La Ribalta “ERCOLE… Storia di un eroe” per la rassegna PICCOLE EMOZIONI.

Il più famoso dei condottieri greci è pronto a salire sul palco di Via Calenda per 3 repliche; Si partirà al mattino con il primo show delle 11:00 e si continuerà nel pomeriggio con doppio turno alle 17:00 e alle 19:00.

“Prendendo spunto da uno dei personaggi – spiega la regista Valentina Mustaro – lo spettacolo vuole far capire alle bambine e ai bambini che non è mai la forza dei muscoli a fare la differenza bensì quella del cuore. Quella che ci stiamo mettendo noi come Associazione Culturale per assicurare gli spettacoli sin da subito, un investimento di risorse non indifferente che speriamo possa essere apprezzato dall’intera città”.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per info e prenotazioni: 089 9958245 – 329 216 7636

Per restare sempre aggiornati su tutte le novità potete consultare la nostra pagina Facebook ufficiale (Teatro La Ribalta di Salerno)