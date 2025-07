La dottoressa Marcella Anzolin nuova Presidente del “Club Inner Wheel Salerno Carf”

“Fatti avanti e dai l’esempio” è il motto scelto da Kay Morland, la Presidente Internazionale dell’Inner Wheel per l’anno sociale 2025-2026, che è stato richiamato dalla nuova presidente del “Club Inner Wheel Salerno Carf” Marcella Petraglia Anzolin che, emozionata, ha ricevuto il collare e lo spillino dalla presidente uscente Daniela Vessa Pezzuto in occasione della tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” tenutasi presso il “Circolo Canottieri Irno” di Salerno. La neopresidente Marcella Anzolin, funzionaria di “Confindustria Salerno” – Area Formazione, prima laureata in Italia con 110 e lode e pubblicazione della tesi in “Scienze della Comunicazione”, nel suo intervento ha spiegato che per l’Inner Wheel ci sono tante opportunità di fare un passo avanti e di mostrare leadership nelle nostre comunità:” Daremo l’esempio con il nostro servizio rivolto alla comunità salernitana, per lasciare una traccia sul nostro territorio”. La dottoressa Anzolin ha sottolineato l’importanza della parola “Amicizia”:” Una parola che racchiude un sentimento forte che noi della famiglia rotariana riconosciamo quale valore fondante dei nostri sodalizi ai quali auguro un anno all’insegna del servizio e dell’amicizia”. La dottoressa Anzolin ha annunciato che durante il suo anno di presidenza porterà avanti anche iniziative dedicate ai giovani e alle donne:” Soprattutto a quelle che non lavorano, che sono in difficoltà: organizzeremo dei progetti con il “Comitato Femminile Plurale” di Confindustria, che io coordino, in linea con le direttive di “Confindustria Salerno” presieduta dal Past President rotariano Antonello Sada”. La nuova presidente ha anche annunciato che il 13 luglio il “Club Inner Wheel Salerno Carf”, sul sagrato della Chiesa di Sant’Anna al Porto, affidata a Monsignor Claudio Raimondo, in occasione della “Festa del Mare”, dopo la celebrazione della Santa Messa, presieduta dal Vescovo, Monsignor Andrea Bellandi, e dopo l’esibizione del “Trio Picarelli”, curerà il rinfresco dedicato a tutti i partecipanti alla serata. La presidente uscente ha ricordato il tema nazionale dell’Inner Wheel del suo anno di presidenza “I Battiti del Cuore dell’Umanità”:” Un tema che ci ha guidato, e che ha rappresentato per me una bussola preziosa. È stato un invito costante a mettere il cuore in ogni gesto, ad ascoltare i battiti spesso silenziosi di chi ha bisogno; a ricordarci che ogni nostra azione, anche la più semplice, può fare la differenza. Ogni battito è unico, come unica è ogni persona che abbiamo incontrato”. Attraverso un video, realizzato da Marcella Anzolin, la presidente uscente ha ricordato le tante iniziative organizzate durante il suo anno di presidenza, con la collaborazione di tutte le socie:” Un anno che porterò sempre nel cuore, che mi ha arricchito profondamente, durante il quale abbiamo realizzato tanti progetti: il Service “Ballando insieme sotto le stelle” in interclub con l’Inner Wheel Salerno Est” e con i Rotary Club di Salerno, che ha consentito di sostenere la Caritas e gli atleti “speciali” del “Circolo Canottieri Irno”. Il progetto “Sportello dei Sogni” realizzato insieme all’associazione di volontariato fondata a Salerno e presieduta da Fiorangela Giugliano, che si occupa di realizzare i desideri del cuore dei pazienti oncologici a scopo terapeutico:” Alla serata organizzata al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno parteciparono circa duecento persone che hanno contribuito, attraverso una raccolta fondi, alla realizzazione dei sogni di alcune persone che stanno vivendo un momento di difficoltà. Abbiamo anche realizzato il sogno di due ragazzini pugliesi che volevano andare in barca e visitare la “Costiera Amalfitana”. La presidente Pezzuto ha ricordato la mostra “La Sophia – il Femminile Sacro” al Complesso San Michele curata dalla socia Ester Andreola, e la “Rievocazione storica, artistica e musicale della Regina Margherita di Durazzo”, un’iniziativa promossa dal “Club Inner Wheel Salerno Carf”, con la partecipazione dei Club Rotary di Salerno, sostenuta dalla “Banca Monte Pruno” diretta dal dottor Michele Albanese; dalla “Scuola Paritaria Agazzi”, diretta da Diana Sardone; dall’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo, diretta da Cristian Lombardi; dall’Associazione AFI- Flautisti Italiani presieduta da Salvatore Lombardi, organizzata dal direttore artistico Anna Malesci, Docente al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, socia del sodalizio innerino, che si è conclusa con un imponente corteo che ha visto sfilare, in abiti d’epoca realizzati dalla “Bottega San Lazzaro”, nella navata centrale del Duomo, le socie innerine e le mogli e le figlie dei soci rotariani e con il concerto eseguito dall’orchestra filarmonica “Franco Caracciolo”, diretta dal Maestro Cristian Lombardi. La dottoressa Pezzuto ha anche ricordato il restauro del monumento dedicato a Margherita di Durazzo, collocato dal 1819 nella navata sinistra del Duomo, finanziato dal “Club Inner Wheel Salerno Carf” ed eseguito dal “Centro Restauro Vassallo”, seguito dal dottor Antonio Falchi, funzionario responsabile del settore storico-artistico della “Soprintendenza Archeologica, di Salerno e Avellino”, diretta dalla dottoressa Raffaella Bonaudo. La Past President ha ricordato il progetto “Mani Tese verso il Futuro” ideato dalla Past President Marianna Blasi Bortone, dedicato ai giovani immigrati:” Abbiamo offerto loro un ‘occasione di integrazione”. La Past President ha anche ricordato il sostegno offerto alla ricerca contro le leucemie; il convegno, organizzato dalla socia Valeria Romanelli D’Aniello, durante il quale si è affrontato il delicato tema della salute mentale; e il convegno, curato dalla vicepresidente Marcella Anzolin, in occasione del quale si è parlato della nutrizione al femminile con il dottor Basilio Malamisura e con la dottoressa Annalisa Giordano. Daniela Pezzuto ha ricordato anche la visita a Roma, in occasione del Giubileo:” Abbiamo attraversato la Porta Santa e partecipato alla celebrazione dei Vespri presieduta da Papa Francesco: un’esperienza spirituale intensa che mi ha toccato molto”. La Presidente Marcella Anzolin ha presentato le componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Vicepresidente Gina Gemma Visciani Cioffi, Immediate Past Presidente Daniela Pezzuto Vessa, Segretaria Cristina Baldoli de Felice, Tesoriere Maria Valeria D’Aniello Romanelli, Addetta Stampa Anna Maria Grimaldi Malinconico, Addetta ai Servizi Internazionali Pierina Lerose De Giorgi. Consigliere: Ester Andreola Baldi, Ida Andreozzi Pietrofeso, Rossella Bonifacio, Marela Calabrese Quaglia, Patrizia Fasano Colucci, Prosperina Gallotti Trani. Delegata al Comitato del Distretto Marcella Anzolin Petraglia. Delegata al Comitato distretto Daniela Pezzuto Vessa. Delegata al Comitato Distretto Supplente Maria Pietrofeso Andria. Responsabile Internet Elena Piano Ambrosio. Presentate dalla Segretaria Cristina de Felice Baldoli le autorità innerine e rotariane presenti: la Past President Nazionale e Past Governatrice del “Distretto 210”, Maria Andria Pietrofeso (Cucca) che ha ringraziato tutte le socie del Club per aver contribuito ad organizzare le celebrazioni del “Centenario dell’Inner Wheel”; le presidenti dei Club Inner Wheel del territorio: Mirella Amato con la Past President Maria Grazia Corbo e la Consigliera Patrizia Amich; Maria Abate con la Past President Cristiana Pisani; Antonietta Rocco, Bettina Lombardi Crisci, rappresentata dalla Segretaria Rosa Carucci con la socia Ornella Cauteruccio; Maria Rosaria Giordano, rappresentata dalla Consigliera Maria Velardo; il Governatore del “Distretto Rotary 2101” Antonio Brando, rappresentato dal Segretario Distrettuale Esecutivo Mario Petraglia; i presidenti uscenti e incoming dei Club Rotary: Rino D’Alessio, Edoardo Ventura, Eduardo Grimaldi, Raffaele Brescia Morra, con la Segretaria Paola Barbarito; Lucio De Caro, Ermanno Lambiase, Gaetano Cuoco, Vittorio Villari, Lucio Bojano, rappresentato dalla Segretaria Caterina Babino; la presidente del Rotaract Club Salerno Roberta Palumbo, rappresentata dal Consigliere Gennaro Petraglia; il Presidente dell’Interact Club Salerno Luigi Maria Cioffi con il socio Clemente Ingenito e la presidente del Club Interact Salerno Est Maria Rosa Lambiase. Aniello Palumbo.

