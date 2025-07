Alla Camera di Commercio di Salerno l’80^ Assemblea Annuale di “Federmanager”.

“Il 5 maggio del 1945 nasceva a Salerno il “Sindacato Dirigenti Aziende Industriale della Provincia di Salerno” con un atto costitutivo che non è stato solo una formalità, ma la manifestazione tangibile della nostra missione: tutelare e supportare con forza la categoria dei dirigenti industriali. Dal 1945 ad oggi “Federmanager Salerno” ha rappresentato un caposaldo irrinunciabile per la dirigenza industriale del salernitano. Siamo stati e continuiamo ad essere il punto di riferimento, la voce autorevole che tutela e affianca i manager nelle loro attività lavorative quotidiane, in un contesto in continua evoluzione”. A ricordare con orgoglio ed emozione la storia di “Federmanager Salerno, è stato il Presidente Armando Indennimeo, in occasione della ottantesima assemblea di “Federmanager Salerno”, tenutasi presso la storica Sala Genovesi” della Camera di Commercio di Salerno”. L’ingegnere Indennimeo, che oltre ad essere presidente dell’associazione che tutela in modo esclusivo e unitario i Dirigenti Industriali della Provincia di Salerno, è anche Presidente Nazionale “Assidai”, che ha l’obiettivo di fornire un’assistenza sanitaria integrativa sempre più efficiente ai propri iscritti, dopo aver fatto proiettare una slide con la copia dell’atto costitutivo del 5 maggio del 1945 del “Sindacato Dirigenti Aziende Industriale della Provincia di Salerno, con il verbale della prima assemblea, ha ricordato le attività svolte e i risultati raggiunti lo scorso anno e ringraziato con profondo rispetto tutti i componenti del Consiglio Direttivo:” Hanno contribuito con passione e spirito di servizio allo sviluppo dell’attività dell’Associazione”. Indennimeo ha anche ricordato che il 15 novembre del 2024, in occasione del Congresso Nazionale, è stato eletto Presidente Nazionale di Federmanager Valter Quercioli; Vicepresidente Gherardo Zei e Tesoriere Fabio Vivian e che il 13 novembre è stato siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale per i dirigenti di azienda industriali:” Il nuovo contratto mira a valorizzare il ruolo strategico dei dirigenti, riconoscendone l’impegno e la responsabilità nel guidare lo sviluppo e l’innovazione delle imprese”. Con orgoglio Indennimeo ha ricordato che nel 2024 Federmanager” è diventata la prima organizzazione di rappresentanza nazionale per lavoratrici e lavoratori a ottenere la certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere in Italia:” Abbiamo subito avviato l’attuazione di un piano strategico di parità basato su obiettivi chiari e misurabili”. Indennimeo ha anche ricordato che recentemente “Federmanager Salerno” ha siglato un importante accordo con il “Project Management Institute (PMI), una organizzazione professionale leader a livello mondiale nel campo della gestione dei progetti:” L’accordo prevede la reciproca collaborazione nell’organizzazione di eventi al fine di diffondere la cultura manageriale e la disciplina del Project Management tra gli iscritti delle due associazioni e sul territorio salernitano”. Indennimeo ha annunciato che sono in fase di preparazione alcune importanti attività:” Convegni sul welfare sanitario, sul sistema pensionistico e sulla centralità dell’uomo. Gli obiettivi che vogliamo perseguire in questo anno sociale sono quelli di continuare a tutelare gli interessi dei nostri associati in ambito sindacale, previdenziale e dell’assistenza sindacale; di ampliare la base associativa; di incrementare la visibilità della nostra organizzazione, di impegnarsi nelle politiche attive e di diffondere e far crescere la cultura d’impresa e manageriale”. Indennimeo ha sottolineato l’importanza di fare entrare i manager nelle piccole aziende:” È fondamentale affinché si possa avere un salto di qualità”. Il Tesoriere e Segretario di “Federmanager Salerno”, l’ingegnere Pasquale Cutrupi, che nel corso dell’anno ha introdotto sistemi innovativi, anche con l’avvio della procedura online, per una migliore gestione dell’Associazione, ha presentato il Rendiconto consuntivo dell’esercizio 2024 e il Rendiconto preventivo per l’esercizio 2025 che sono stati regolarmente approvati. Cutrupi ha anche spiegato che a Salerno, per l’anno 2024, non sono state aumentate le quote d’iscrizione, che sono state invece variate a livello nazionale. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Amedeo Bonifacio, ha illustrato il Rendiconto Economico – Patrimoniale dell’anno 2024 sul quale ha espresso giudizio favorevole:” Grazie all’impegno fattivo e continuativo del Presidente Indennimeo, del Vice presidente Pedone e del Segretario – Tesoriere Cutrupi e di tutti i Consiglieri, la nostra Associazione ha potuto ottenere ottimi risultati anche in termini di una più numerosa compagine: nel 2024 i soci erano 137 con 15 nuovi iscritti ed 8 dimissionari. Nel 2025 i soci sono aumentati a 140, di cui il 70% in servizio e il 30% in pensione in controtendenza con il dato nazionale”. Il Consigliere Francesco Maria Galletto, Marketing&Sales Advisor – Temporary Manager, che si occupa del Servizio Comunicazione e Web, ha raccontato ciò che è stato fatto durante l’anno:” Abbiamo raggiunto un accordo con l’Università Telematica Pegaso che ha scelto “Federmanager” come partner per la ricerca: una collaborazione che mira a sviluppare progetti di ricerca e formazione nell’ambito manageriale e della digitalizzazione, sfruttando le risorse e le competenze di entrambe le istituzioni. Sono stati organizzati anche eventi sulla leadership in collaborazione con “Banca Sella” e con la “Croce Rossa Italiana” di Salerno, con l’intervento del professor Giuseppe Carrella. Con gli studenti di alcune scuole salernitane: “Liceo Classico Torquato Tasso” , “Liceo Scientifico Francesco Severi”, “Istituto Istruzione Superiore Galilei – Di Palo”, abbiamo presentato il progetto “ORIENTAlife: la scuola orienta per la vita”, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con l’INAIL, con la società “Sviluppo Lavoro Italia”, con “Confindustria Campania” e con la “Regione Campania, attraverso il quale abbiamo cercato di trasferire le nostre competenze per fare in modo che i giovani si possano avvicinare, preparati, al mondo del lavoro. Abbiamo spiegato agli studenti l’idea dell’impresa: cos’è, la struttura, il funzionamento, il benessere sociale all’interno dell’azienda, i rapporti con le varie figure presenti in un ‘azienda, le certificazioni ESG per la compatibilità ambientale, per lo sviluppo e la buona governance; come presentarsi ad un colloquio di lavoro e come gestirlo, come preparare un curriculum. Abbiamo spiegato anche come si elabora un contratto di lavoro, la busta paga. Per quanto concerne l’innovazione abbiamo spiegato, con l’ingegnere Luigi Gortan, membro di Federmanager, Project Manager, che ormai tutte le aziende sono orientate verso la digitalizzazione, verso un modo paper -free. Abbiamo spiegato che è importante anche saper utilizzare i profili social come Linkedin, come fare internazionalizzazione e che è preferibile scegliere i percorsi di studi previsti dalle cosiddette lauree STEM, ossia le discipline che si studiano nelle facoltà che appartengono all’ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico. Abbiamo parlato anche di sostenibilità con l’ingegner Marco Sprocati, Consigliere di Federmanager Salerno e dirigente del Cnr per un progetto PNRR”. Il dottor Franco Pedone, Vice Presidente di “Federmanager Salerno” ha parlato delle relazioni sindacali e delle attività sulla previdenza e assistenza:” Con la firma del Contratto Nazionale ci sono stati notevoli e positivi cambiamenti. Abbiamo continuato a svolgere il nostro compito istituzionale di interfaccia tra gli iscritti e le aziende, per tutte le tematiche relative ai problemi politico – sindacali della categoria, cercando di affermare “Federmanager” quale “casa comune di tutti”, occupati, inoccupati e pensionati”. Il Consigliere Mario Terralavoro, Consigliere e Coordinatore della Consulta Seniores, che durante l’anno ha contribuito ad aggiornare costantemente gli associati Senior sulle novità legislative e sulle attività della Federazione nazionale, soprattutto sulle ultime problematiche relative al complesso campo pensionistico, ha esposto il punto di vista dei soci Seniores:” Da oltre venti anni non ci viene riconosciuto l’adeguamento della pensione in base agli indici ISTAT. Ciò comporta un abbassamento della qualità di vita di ognuno di noi, dopo tanti sacrifici fatti in anni di lavoro”. L’ingegnere Gabriella Caputo, Coordinatrice territoriale e componente del “Gruppo Minerva” nazionale e di Salerno, componente della Direzione Metitalia e OMPM, ha ricordato l’importante convegno nazionale di Federmanager “Il talento delle donne: un asset per il futuro” organizzato a Salerno, durante il quale si è parlato di “gender gap”, che indica la disparità tra uomini e donne in termini di opportunità, diritti, accesso alle risorse e rappresentazione in diversi settori della società: “Questo gap è ancora molto alto anche se c’è una grande trasformazione in atto, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista geopolitico: c’è una grande accelerazione verso le tecnologie digitali, prima tra tutte l’Intelligenza Artificiale. Abbiamo la possibilità di cogliere questa opportunità e inserire al meglio le figure femminili che rappresentano una grande forza per il nostro Paese. La presenza delle donne e la parità di genere sono una nostra responsabilità e dobbiamo assicurarci di garantire pari opportunità nel mondo del lavoro”. Il presidente Indennimeo ha anche annunciato che il candidato al “Premio Giovane Manager” per l’anno 2025 istituito da “Federmanager” è l’ingegnere Leonardo Senese, Coordinatore Nazionale del “Gruppo Giovani di Federmanager”, che favorisce la formazione, le competenze professionali, le esperienze internazionali, ma soprattutto il talento di tanti giovani professionisti provenienti da diverse realtà aziendali e territoriali uniti dall’obiettivo comune di delineare le strategie per lo sviluppo economico. Il giovane imprenditore casertano, ha parlato dell’internazionalizzazione delle imprese e di sostenibilità:” Stiamo sviluppando dei corsi di formazione sul tema della finanza sostenibile. Oggi l’Europa si trova di fronte ad una sfida fondamentale: stiamo trasformando il sistema finanziario per supportare una transizione verso un’economia più verde ed inclusiva, orientata alla decarbonizzazione e alla diminuzione delle diseguaglianze”. Il Consigliere Michele Di Filippo, probiviro, già Preside del “Liceo Regina Margherita di Salerno”, Componente del Comitato INPS Provinciale e Responsabile Scuola/Lavoro presso CIDA, ha spiegato che l’INPS si sta aprendo a nuove tematiche sociali:” Con la Riforma della disabilità (D. Lgs.62/2024) che ha introdotto molti cambiamenti in termini di tutela e assistenza, l’INPS diviene titolare unico del procedimento per il riconoscimento della condizione di disabilità a seguito del quale, su richiesta del cittadino e mediante l’Unità di Valutazione Multidimensionale, viene elaborato un progetto di vita personalizzato e partecipato, che ha il fine di migliorare la qualità della vita della persona con disabilità e promuovere la piena inclusione e integrazione sociale. Importanti anche le iniziative concrete intraprese a favore delle donne: sono stati inaugurati “sportelli rosa” e, con un accordo di collaborazione con l’Associazione Spazio Donna di Salerno, è stato aperto un centro antiviolenza linea rosa, che prevede la possibilità di agevolare l’accesso a forme di consulenza personalizzate sulle prestazioni di cui le donne vittime di stalking, violenza e abusi possono beneficiare, come il “Reddito di Libertà”: un contributo economico fino a un massimo di 400 euro mensili, concesso in un’unica soluzione, per 12 mensilità, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli minori”. Il dottor Sandro Sabatini, responsabile dell’Area Mercato del FASI: il primo Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, che insieme ad “Assidai” dà un grande beneficio al Servizio Sanitario Nazionale, ha spiegato quelle che sono le novità del Fondo:” Dal 2025 sono state inserite nuove tutele sanitarie e nuovi pacchetti di prevenzione per circa trecentomila dirigenti d’industria, assistiti in tutta Italia”. Il Vice Presidente Nazionale di Federmanager Gherardo Zei, che è stato il Capo Delegazione per Federmanager, che a novembre ha firmato il Contratto Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende, ha illustrato le innovazioni principali del Contratto di Lavoro:” C’è stato un allargamento del perimetro della categoria: quelli che erano considerati specialisti o super quadri, sono stati ricompresi nella categoria dei Dirigenti. Sul piano economico c’è stata l’obbligatorietà per i Dirigenti della retribuzione variabile legata agli obiettivi: il 30% non l’aveva e dal primo gennaio l’avrà; c’è stata anche, per la prima volta, l’erogazione di un pagamento una tantum. È stato aumentato dal 4% al 6% il contributo a carico dell’azienda per la previdenza complementare con la corrispettiva riduzione al 2% per il dirigente”. Il Tesoriere Nazionale di Federmanager Fabio Vivian, Presidente di “Manager Solution” ha spiegato le innovazioni che ci sono state dal punto di vista economico finanziario:” Le quote degli iscritti, che sono rimaste ferme per dodici anni, sono state aumentate di una percentuale minima del 10% circa e la metà per i dirigenti in pensione”. Il Direttore Generale di Federmanager Mario Cardoni, ha spiegato quali saranno le prospettive di Federmanager per affrontare al meglio le difficoltà che tutte le aziende stanno vivendo:” La transizione ecologica e digitale è in atto: ci sono dei nuovi lavori che stanno nascendo e per alcune lavorazioni, soprattutto quelle ripetitive, non c’è più la necessità dell’intervento dell’uomo a cui rimane comunque il controllo primario. Riguardo al tema della sostenibilità dobbiamo pensare a come possiamo trasformare le nostre imprese in un’ottica produttiva e organizzativa più competitiva sfruttando il tema della sostenibilità, inserendo nelle imprese persone preparate con competenze manageriali importanti. Le imprese piccole hanno fatto il loro tempo e non possono misurarsi con queste nuove sfide che nascono soprattutto dall’innovazione tecnologica. Emerge l’esigenza di professionalità. Il successo di un’impresa dipende sempre da noi”. L’ingegnere Armando Indennimeo ha presentato i componenti del Consiglio Direttivo da lui presieduto: Vice Presidente Franco Pedone; Segretario – Tesoriere Pasquale Cutrupi; Consiglieri: Maria Francesco Galletto, Servizio Comunicazione e Web; Marco Sprocati, Referente Progetti Formazione; Mario Terralavoro, Consulta Seniores; Daniele Trimarchi, Progetti Formazione. Confermato presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il dottor Amedeo Bonifacio. Revisori: Giorgio Criscuolo e Enzo Russo. Presidente del Collegio dei Probiviri è stato nominato Pierfrancesco Mastrosimone. Probiviri: Michele Di Filippo e Pasquale Pasquariello. Per le attività di Segreteria è stato nominato il Consigliere Michele De Rosa; per i Servizi Web e Aruba il Consigliere Paolo Rocca Comite Mascambruno. In serata, durante la cena sociale tenutasi presso il ristorante sul mare “Miramare”, è stato premiato con una targa, per i suoi trent’anni di iscrizione in “Federmanager” il dottor Amedeo Bonifacio.

Aniello Palumbo

Mi piace: Mi piace Caricamento...