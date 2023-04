La bellezza non teme diversità. Il 5 e 6 maggio a Salerno la IV edizione del Festival Insieme in Passerella.

La bellezza non teme diversità. Questo il claim e il cuore della IV edizione del Festival Insieme in Passerella, lo straordinario evento organizzato da Rotaract Club Campus Salerno dei Due Principati e Leo Club Salerno Host, con la direzione artistica dell’avv. Vincenzo Maria Adinolfi.

L’evento, che si terrà il 5 e 6 maggio a Salerno, presso la Stazione Marittima, sarà presentato ufficialmente il 3 maggio con una conferenza stampa alle ore 9:30, presso Sala F. De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, Napoli, alle ore 9:30.

Per il suo valore sociale, artistico e culturale, e per il modo in cui propone l’inclusività come normalità, la manifestazione ha ottenuto i patrocini di: Regione Campania, Comune di Salerno, Comitato Italiano Paralimpico – CIP Campania, Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI Campania, Autorità Di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Rotary Club Distretto 2101 Campania, Lions Club Distretto 108-Ya Campania Basilicata Calabria, Rotaract Club Distretto 2101, Leo Club Distretto 108-Ya, Ordine degli Avvocati di Salerno, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, Ordine degli Ingegneri di Salerno.

Una sfilata di moda, organizzata con la perfezione di un evento haute couture, che vedrà in passerella modelli e modelle affetti da vari tipi di disabilità, indossando abiti bellissimi dell’Accademia della Moda di Napoli IUAD e Imama Hope Couture, con trucco e parrucco curati dalle ragazze del settore Beauty di SCUOLA NUOVA. Tra gli ospiti che prenderanno parte all’iniziativa, anche volti noti dello spettacolo e del mondo dei social, come Ivan Cottini, ballerino e modello, motivator coach nella scuola di Amici per tre edizioni, ospite a “Ballando Con Le Stelle” nel 2019 e a “Sanremo” 2020, Nominato dal Presidente Della Repubblica Sergio Mattarella “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana”; Benedetta De Luca, Content creator e disability advocacy, socia amica del Rotaract Campus Salerno, parte attiva nell’organizzazione delle prime tre edizioni della presente manifestazione; Silvia Botticelli, influencer su Instagram e TikTok, nata senza mani; e Sara Penelope Robin, poliedrica artista e tiktoker della Provincia di Napoli. Insieme a loro, anche molte persone definite “comuni”, ma straordinarie nel modo in cui affrontano la vita sempre con il sorriso e una marcia in più.

Madrina dell’evento sarà Giulia Muscariello, nel 2020 insignita da Mattarella dell’attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica”, stata definita “una giovane eroina dell’era Covid”.

PROGRAMMA COMPLETO

Conferenza Stampa

Mercoledì 3 maggio 2023, ore 9:30, presso la Sala F. De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, Napoli.

Indirizzo di saluti a cura delle Istituzioni Patrocinanti, presentazione della Manifestazione e del programma, confronto, curiosità e dibattito.

Presente Lucia Fortini Assessore Regione Campania Scuola, Politiche sociali, Politiche Giovanili.

Festival Insieme in Passerella IV Edizione

Apertura del Festival

Venerdì 5 maggio 2023, ore 9:30, presso Salone Bottiglieri – Palazzo della Provincia di Salerno.

Presentazione di alcuni degli ospiti della Manifestazione, interviste, dibattito e curiosità.

Spazio dedicato alla stampa locale.

Presenti Giulia Muscariello madrina Insieme in Passerella IV Edizione, Benedetta De Luca content creator e disability advocacy, Sara Penelope Robin attrice.

Accesso gratuito al pubblico fino ad esaurimento posti.

Rivoluzione inclusiva – Il lavoro, lo sport e l’accessibilità non temono barriere

Venerdì 5 maggio 2023, ore 10:30, presso Salone Bottiglieri – Palazzo della Provincia di Salerno.

In collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Salerno e l’Ordine degli Avvocati di Salerno. Agli ingegneri e agli avvocati partecipanti verranno riconosciuti n.3 CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale.

La Manifestazione si aprirà con un videomessaggio di saluti del Ministro per le Disabilità della Repubblica Italiana Alessandra Locatelli.

Tra gli ospiti, Raffaele Capperi, Cavaliere della Repubblica Italiana.

Accesso gratuito al pubblico fino ad esaurimento posti.

Insieme in Passerella – La serata del Festival

Sabato 6 maggio 2023, ore 20, presso la Stazione Marittima di Salerno.

La serata del Festival è suddivisa in IV Quadri o rappresentazioni, con ad oggetto i valori dello sport, della moda, dello spettacolo e del cinema.

Tra i super ospiti atteso Ivan Cottini, ballerino e modello, motivator coach nella scuola di Amici per tre edizioni, ospite a “Ballando Con Le Stelle” nel 2019 e a “Sanremo” 2020, Nominato dal Presidente Della Repubblica Sergio Mattarella “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana”.

Accesso gratuito al pubblico dalle ore 19:00 fino ad esaurimento posti.