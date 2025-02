Kingdom Come: Deliverance II arriva su GeForce NOW: l’epica avventura medievale ora in streaming – Il video

(Adnkronos) – GeForce NOW celebra il suo quinto anniversario con una serie di rilasci entusiasmanti, tra cui spicca il lancio di "Kingdom Come: Deliverance II". Questo gioco, sviluppato da Warhorse Studios e pubblicato da Deep Silver, promette di essere una delle uscite più attese del 2025, portando i giocatori a esplorare la dettagliata Boemia del XV secolo in una storia avvincente di vendetta e avventura. Il successo di "Kingdom Come: Deliverance" ha posto le basi per questo sequel, che mira a superare il predecessore con una narrazione più profonda e un mondo di gioco ancor più vasto e ricco di dettagli. Il titolo è noto per il suo impegno nella riproduzione storica accurata e per un gameplay che enfatizza realismo e immersione .Questa seconda iterazione del gioco permette ai giocatori di immergersi profondamente nell'autentica e storica Boemia, esplorando paesaggi senza restrizioni. La vastità del mondo di gioco è progettata per offrire un'immersione completa in scenari che ricreano fedelmente l'epoca medievale, dando vita a un'esperienza di esplorazione realmente senza confini. Le battaglie, uno degli aspetti più acclamati del primo gioco, sono state ulteriormente affinate. "Kingdom Come: Deliverance II" porta i combattimenti a un nuovo livello di intensità e strategia, costruendo sulla base del realismo già noto e apprezzato dai fan. I giocatori possono aspettarsi duelli più complessi e tatticamente ricchi, dove ogni scelta d'attacco o difesa può essere decisiva.



La narrativa del gioco si evolve attraverso scelte significative, dove ogni decisione influisce sullo sviluppo della storia, rendendo ogni avventura unica. Questa struttura narrativa ramificata garantisce che le azioni dei giocatori non solo influenzino il corso immediato degli eventi, ma modellino anche l'intero arco della storia, portando a conclusioni diverse basate sulle decisioni prese durante il gioco. La premiere del gioco è stata accompagnata da un trailer che mette in mostra la grafica migliorata e le nuove funzionalità. Inoltre, la serie è accessibile attraverso una varietà di piattaforme, comprese PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, e, novità di quest'anno, anche su GeForce NOW, permettendo così una fruizione ottimale anche senza hardware di ultima generazione. Kingdom Come: Deliverance II presenta una miscela evocativa di partiture orchestrali e autentica musica di ispirazione medievale, che immerge i giocatori nella ricca atmosfera della Boemia del XV secolo. La soundtrack, è disponibile su Steam e arriverà anche su Spotify ed Epic Games Store questo mese – composta da Jan Valta, è stata meticolosamente realizzata per esaltare la profondità emotiva della storia e la grandezza del mondo di gioco. Per i collezionisti, sono disponibili diverse edizioni del gioco, inclusa una "Gold Edition" che comprende contenuti esclusivi come il Pass di Espansione e il Kit del Prode Cacciatore. Il tutto è volto a arricchire l'esperienza di gioco e a offrire agli appassionati materiali da collezione unici. Ma questa settimana GeForce NOW accoglie nuovi titoli entusiasmanti nella sua libreria, offrendo agli appassionati di videogiochi ancora più opzioni per un'esperienza di gioco avanzata. Uno dei titoli più attesi in assoluto dell'anno è sicuramente "Sid Meier’s Civilization VII". Questa nuova iterazione del celebre franchise di strategia di 2K Games sarà disponibile dal 5 febbraio su Steam ed Epic Games Store, offrendo ai fan la possibilità di accedere anticipatamente a nuove sfide e strategie civiche. "Ambulance Life: A Paramedic Simulator": rilasciato il 6 febbraio su Steam, questo simulatore immersivo permette ai giocatori di vivere la vita di un paramedico, affrontando sfide quotidiane e situazioni di emergenza. "SWORN": anche questo gioco ha fatto il suo debutto il 6 febbraio su Steam, portando con sé un'avventura intrigante piena di azione. "Alan Wake": disponibile sul Microsoft Store per Xbox, questo gioco di azione e avventura thriller offre una trama coinvolgente con un'atmosfera dark mozzafiato. "Ashes of the Singularity: Escalation": disponibile sul Microsoft Store per Xbox, questo gioco di strategia in tempo reale spinge i giocatori in battaglie su vasta scala con un nuovo livello di sfida strategica. "Far Cry: New Dawn": disponibile su PC Game Pass dal 4 febbraio, questo capitolo del famoso franchise Far Cry offre un'avventura post-apocalittica colorata ma pericolosa.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)