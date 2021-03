Jomi Salerno, vittoria contro il Brixen e primato consolidato, subito il recupero cocntro Erice.

La Jomi Salerno batte Brixen con il risultato finale di 24 – 23 e consolida il primato. Due punti pesanti per la formazione guidata in panchina da coach Laura Avram che sale a quota 35 e posiziona una mattonella pesante nell’accesso ai play off da capolista della Serie A Beretta. Onore e merito comunque al Brixen, giunto in Campania senza Ghilardi ed Hilber, che ha venduto cara la pelle in un match tutto sommato equilibrato. Il match andato in scena alla palestra Caporale Maggiore Palumbo è vietato ai deboli di cuore con continui ribaltamenti di fronte e reti da una parte e dall’altra. Il primo tempo si chiude però con Brixen avanti con il risultato di 13 – 11. Nel secondo tempo la gara sembra girare in favore di capitan Napoletano e compagne. Il portiere Elisa Ferrari segna la rete del 16 – 14 per il break salernitano di quattro a zero. La partita si rovescia, Gomez segna due volte per il 23-19. Realizza poi anche il capitano Pina Napoletano, la Jomi Salerno è avanti con il punteggio di 24 – 20. La formazione allenata da coach Noessing però non ci sta e piazza un break di tre reti a zero (24 – 23) con la rete realizzata da Violetta Vegni. Negli ultimi tre minuti non segna nessuno. Brixen ha l’opportunità di pareggiare il match, il portiere altoatesino Pruenster para la conclusione di Romeo ma le sue compagne in attacco sprecano l’ultimo possesso non riuscendo ad arrivare al tiro. Il match si chiude con il risultato di 24 – 23 in favore della Jomi Salerno. Arrivano così due punti importanti, la compagine allenata da coach Avram consolida il primato ed ora è a +3 sulla formazione altoatesina.

Jomi Salerno – Brixen 24 – 23 (primo tempo: 11 – 13)

Jomi Salerno: Ferrari 1, Dalla Costa 4, Krnic 6, Gomez 4, Romeo 1, Di Giugno, Stettler 4. Manojlovic 1, Napoletano 2, Lauretti Matos, Casale, Landri, Canessa Perez 1, De Santis. Allenatore Laura Avram

Brixen: Eder 2, Durnwalder 2, Abfalterer 8, Maurberger 2, Pruenster, Nothdurfter 1, Vegni 1, Pernthaler, Babbo 7, Di Carlantonio, Sozio, Vikoler. Allenatore: Hubert Noessing

Arbitri: Simone – Monitillo

Neanche il tempo di gioire per l’importante e sofferta vittoria ottenuta sabato alla Palestra Palumbo nello scontro diretto contro Brixen che torna nuovamente in campo la Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne saranno impegnate domani (martedì 30 marzo) alle ore 16:30, nuovamente tra le mura amiche, contro l’Ac Life Style Erice nel recupero della sesta giornata di ritorno. Un altro match importante attende la compagine guidata in panchina da Laura Avram. Attualmente le salernitane sono in testa alla classifica con 35 punti conquistati in 19 gare giocate, frutto di 17 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta, occhio comunque alla formazione siciliana che occupa il terzo posto in classifica ed ha sin qui conquistato 30 punti su 20 gare disputate. “Sappiamo che queste due gare hanno una importanza particolare, soprattutto in questo momento. Sabato scorso contro Brixen – afferma il tecnico Laura Avram – è stata una lotta continua, con i nostri errori abbiamo contribuito a far diventare difficile il match. Abbiamo bisogno di continuità, abbiamo bisogno di scendere in campo con regolarità, tutto questo la mia squadra lo paga sempre”. Intanto all’orizzonte c’è già la gara in programma domani contro Erice… “Domani contro Erice mi attendo una Jomi Salerno diversa, aspetto grande concentrazione per tutto l’arco dei sessanta minuti e tanto impegno in difesa. Ho a disposizione giocatrici complete, voglio vederlo sul campo. Contro la formazione siciliana non sarà una gara qualsiasi, servono determinazione e massimo impegno dal punto di vista mentale. Fisicamente stiamo tornando al top della forma ma in questi frangenti la testa serve molto di più. Tutte le atlete chiamate in causa – conclude l’allenatrice della Jomi Salerno – dovranno mettere in campo massimo impegno e grande voglia di fare bene. Bisogna mettere in pratica l’allenamento ed anche la voglia di divertirsi!”.