Jomi Salerno supera Cassano Magnago.

Nuovo successo per la Jomi Salerno tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo. Le Campionesse d’ Italia in carica battono Cassano per 32 – 21 nel match valevole quale sesta giornata di ritorno della serie A Beretta. La gara non è mai stata in discussione e ben dodici giocatrici a referto per la formazione allenata da coach Laura Avram al termine della sfida. La migliore è Ramona Manojlovic, autrice di otto marcature e salita così a quota 116 in stagione. La compagine ospite guidata in panchina da coach Salvatore Onelli regge l’urto per i primi diciotto minuti (8 – 7 firmato da Gloria Montoli) poi deve arrendersi alla maggiore qualità della Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne piazzano, infatti, un break di sette reti a due fuggendo via sino al 15 – 8 con cui si arriva all’intervallo. La musica non cambia nel secondo tempo. Cobianchi prova a tenere a galla il Cassano, dall’altra parte segna Ilaria Dalla Costa (20 – 10 al 7′). Dalla Costa e capitan Napoletano tengono avanti la squadra di casa (22-11). Laita cerca di ridurre il passivo, ma Romeo, Lauretti Matos e Manojlovic vanno a segno (25-12), costringendo il tecnico delle ospiti Onelli a chiamare il time out. Al rientro in campo la doppietta di Giulia Gozzi sembra dare ossigeno alle lombarde (25 – 14). Al 18′ arrivano le reti di Manojlovic per le salernitane, di Laita e Gozzi per le lombarde che fissano il punteggio sul 26 – 16. Montoli e Ferrazzi vanno ancora a segno per Cassano. Romeo e la giovane Giorgia Avagliano interrompono il buon momento della squadra ospite (28-19). C’è spazio anche per Giulia Rossomando. Lauretti Matos riporta a +10 la Jomi Salerno. Mister Onelli si affida a sette atlete di movimento, facendo a meno del portiere, ma lo schema non è sempre efficace. Cassano ha un ultimo sussulto con Ferrazzi. In contropiede realizza Rossomando poi l’estremo difensore Elisa Ferrari fa gol da porta a porta, fissando il punteggio sul definitivo 32-21. Per la Jomi Salerno arriva così la 13esima vittoria stagionale.

Jomi Salerno – Cassano Magnago 32 – 21 (primo tempo: 15 – 8)

Jomi Salerno: Ferrari 2, Stellato, Dalla Costa 4, Rossomando 1, Avagliano 1, Krnic 1, Chianese, Romeo 6, Ilic, Stettler 2, Martinez Bizzotto, Manojlovic 8, Napoletano 4, Tanaskovic 1, Lauretti Matos 2. Allenatore: Laura Avram

Cassano: Ferrazzi 2, Montoli 3, Jovovic 1, Cobianchi 2, Gozzi 6, Piatti, Laita 3, Brogi, Ponti, Gheller, Priolo 2, Milan 2, Bertolino. Allenatore: Salvatore Onelli

Arbitri: Id Ammou – Tempone