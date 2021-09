Jomi Salerno, inizia con la Supercoppa la nuova stagione. Final four a Chieti con le padrone di casa, Conversano e Cassano Magnago.

La Jomi Salerno guidata da coach Laura Avram continua a sudare alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo per preparare il primo impegno ufficiale della stagione.

Le campionesse d’Italia in carica saranno di scena sabato (4 settembre) alle ore 18:30 al Centro Tecnico Federale – “La Casa della Pallamano” di Chieti per la sfida di Supercoppa contro l’Alì Best Espresso Mestrino. La formazione veneta sfiderà quella campana, quest’ultima in campo a Chieti anche da detentrice del trofeo, in virtù del quarto posto in Coppa Italia e dopo la rinuncia dell’AC Life Style Erice a causa degli accertati casi di positività al Covid-19 riscontrati nelle fila del club isolano.