Jomi Salerno, gara 1 persa, vince Oderzo.

Sconfitta in gara uno di finale Scudetto per la Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne si arrendono in trasferta alla Mechanic System Oderzo con il risultato finale di 27 – 23. Le opitergine avranno due risultati su tre (vittoria o pareggio) per aggiudicarsi lo Scudetto nella gara-2 del 16 maggio, domenica, al Pala Palumbo. Ed è lì, tra le mura amiche, che le campane saranno costrette invece a fare risultato pieno se vorranno allungare la serie alla bella programmata poi per il successivo 18 maggio. La cronaca: Le due formazioni si affrontano a viso aperto, nessuna prende il largo nel punteggio. Si viaggia sui binari di parità: 4 – 4 poi 7 – 7 ed infine 8 – 8 quando siamo al quarto d’ora dall’inizio del match. Il tecnico di Oderzo Cavallaro chiama time out, al rientro in campo la Jomi Salerno allunga sino all’ 11 – 8. La reazione giallonera arriva subito: Duran realizza il meno uno poi Colleredo pareggia i conti (12 – 12). Il primo tempo si chiude con il risultato di 14 – 13 in favore delle salernitane. Nel secondo tempo la Mechanic System Oderzo piazza un break di tre reti a zero portandosi sul 18 – 16. La Jomi Salerno risponde subito e con Gomez trova il pareggio (18 – 18). Oderzo risponde nuovamente trovando il massimo vantaggio con la rete di Giorgia Di Pietro. La compagine salernitana sembra alle corde ma è brava a reagire ed a trovare il pareggio con Gomez (22 – 22). A sei minuti dalla fine Duran e Oyesvold portano Oderzo avanti sul 24 – 22. Il sette allenato da Laura Avram segna con Romeo ma deve poi fare i conti con la sospensione temporanea di Dalla Costa che apre la strada ad Oderzo per l’ultimo affondo. La squadra di Cavallaro piazza un break di tre reti a zero e chiude i conti sul 27 – 23.

Mechanic System Oderzo – Jomi Salerno 27 – 23 (primo tempo: 13 – 14)

Oderzo: Brunetti, Colloredo 3, Costa 2, Di Pietro 8, Duran 11, Felet, Gherlenda, Meneghin, Oyesvold 2, Paraschiv, Pizzuto, Poderi, Pugliara 1, Traini, Vitobello. Allenatore: Alessandro Cavallaro

Jomi Salerno: Canessa Perez, Casale, Dalla Costa 6, Di Giugno, Ferrari, Gomez 5, Krnic 3, Landri, Lauretti Matos, Manojlovic 1, Motta, Napoletano 5, Romeo 2, Stettler 1. Allenatore: Laura Avram

Arbitri: Fato – Guarini