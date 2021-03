Jomi, pareggio casalingo contro l’Alì Best Espresso Mestrino.

Pareggio casalingo per la Jomi Salerno fermata dall’Alì Best Espresso Mestrino sul 23 – 23 nella nona giornata di ritorno della serie A Beretta femminile. La formazione padova, autentica ammazzagrandi del campionato, strappa via un punto che la tiene ancora in corsa per la quarta posizione in classifica. Nel primo tempo il match viaggia sui binari della parità con continui botta e risposta tra le formazioni allenate da Laura Avram e Giuseppe Lucarini. A pochi minuti dall’intervento però arriva la rete dell’Alì Best Espresso Mestrino. La formazione padovana chiude così il primo tempo avanti di una rete (14 – 15). Nel secondo tempo parte forte la Jomi Salerno che dopo 16′ minuti è avanti di due reti (21 – 19). Luchin e compagne tremano ma non si lasciano intimorire, riuscendo così a agguantare nuovamente la parità. A due minuti dal termine Mestrino realizza con Schinca, marcatura che illude le ospiti. Il 23 – 22 viene però annullato dalla rete di Victoria Romeo, autentica protagonista nei minuti conclusivi della sfida con quattro reti (alla fine saranno cinque le reti a referto per la numero undici della Jomi Salerno) di fondamentale importanza. Il match si chiude sul 23 – 23, le due formazioni si dividono la posta in palio.

Jomi Salerno – Alì Best Espresso Mestrino 23 – 23 (primo tempo: 14 – 15)

Jomi Salerno: Ferrari, Dalla Costa 4, Motta, Rossomando, Avagliano, Krnic 6, Gomez, Romeo 5, Di Giugno, Stettler 4, Manojlovic 2, Napoletano 1, Lauretti Matos 1, Casale, Canessa Perez, De Santis. Allenatore: Laura Avram

Alì Best Espresso Mestrino: Stefanelli 10, Biondani, Cassetti, Schinca 6, Lucarini 2, Cappellaro 1, Jevremovic 1, Sabbion, Luchin, Shima, Pugliese, Rauli 3. Allenatore: Giuseppe Lucarini

Arbitri: Dionisi – Maccarone