Jazz on Capaccio, da giovedì 2 a sabato 4 sul lungomare.

Il comune di Capaccio Paestum in collaborazione con l’ agenzia Nientedimeno Unconventional, che cura la direzione artistica e l’organizzazione , presenta Jazz On Capaccio, festival della musica jazz che si terrà dal 2 al 4 settembre 2021.

L’evento sarà itinerante in due location: Lungomare Laura il 2 settembre protagonista Scannapieco Quartet , mentre Piazza Tempone , il capoluogo del centro storico, ospiterà il 3 settembre Nino Buonocore in Jazz e il 4 settembre Roy Paci & Carmine Ioanna in Duo then Ø. I concerti a partire dalle ore 21:00 saranno completamente gratuiti e non necessitano di prenotazioni.

Giovedì 2 settembre si inizierà con Scannapieco Quartet, formazione del jazzista salernitano Daniele Scannapieco accompagnato dal fratello Tommaso al contrabbasso, Michele Di Martino al piano e Luigi Del Prete alla batteria. È un progetto molto affiatato, dotato di un grande interplay e una spiccata vocazione per il mainstream. La band si collega al jazz tradizionale, ma con una forte identità personale. Il concerto verrà aperto dall’ Armando Rizzo Trio.

Venerdì 3 settembre toccherà invece a Nino Buonocore in jazz. L’ artista ha scritto pagine importanti della musica leggera italiana dagli anni ’80 in poi rivisitando successivamente il suo repertorio in chiave jazz con una band d’eccezione: Antonio Fresa al pianoforte, Antonio De Luise al contrabbasso, Amedeo Ariano alla batteria e ovviamente Nino Buonocore voce e chitarra. Apriranno la serata i Black Soul Project.

L’ultimo appuntamento, sabato 4 settembre, vedrà invece protagonista Roy Paci & Carmine Ioanna in Duo then Ø. La tromba e il flicorno di Paci accanto alla fisarmonica di Ioanna percorrono un intenso cammino intorno alle musiche del mondo, un dialogo sincero tra di loro e con il pubblico, in un repertorio di brani originali e ampi tratti di completa improvvisazione a tinte jazz. Il duo sarà preceduto dalla Nientedimeno Swing Band.