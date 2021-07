Istruttoria Antitrust, DAZN: siamo tranquilli. Tim: fiduciosi su ogni chiarimento.

“Abbiamo appreso stamattina dell’apertura dell’istruttoria sull’accordo con Tim. Siamo tranquilli del nostro operato, abbiamo sempre lavorato rispettando le condizione di mercato”. Lo ha detto Veronica Diquattro, Chief Customer Innovation Officer di Dazn, durante l’evento di presentazione del nuovo team di Dazn per la prossima stagione.

“L’obiettivo di Dazn è soddisfare la passione degli sportivi e lo potranno fare su qualsiasi dispositivo e con qualsiasi operatore. Abbiamo investito tanto per garantire la migliore esperienza di fruizione agli appassionati”, ha aggiunto.

“Siamo fiduciosi che a seguito del contradditorio con l’Autorità verranno chiariti tutti gli aspetti oggetto del procedimento, certi che l’accordo con Dazn ha come obiettivo quello di sviluppare la concorrenza nel mercato della pay-tv, la visione dei contenuti in streaming e accelerare il processo di digitalizzazione del Paese a beneficio di tutti clienti e degli operatori di telecomunicazioni”, Lo evidenzia in una nota Tim circa l’istruttoria avviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.