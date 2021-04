..incostieraamalfitana.it, fervono i preparativi, lunga la lista degli ospiti, omaggio a Stefano D’Orazio dei Pooh.

La lunga lista degli ospiti della quindicesima edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, come ci annuncia il direttore organizzativo Alfonso Bottone, si apre con il regista Jesus Garces Lambert, a cui l’Associazione Maiori Film Festival consegnerà il Premio “speciale” Roberto Rossellini@Maiori. Nel nome del padre del “neorealismo” italiano che, a Maiori e in Costiera Amalfitana, girò alcune delle sue pellicole più famose, il sodalizio, presieduto dall’operatore turistico Luigi Ferrara, che attraverso il “Premio Internazionale Roberto Rossellini” ha permesso a giovani studenti di cinema e registi esordienti di realizzare cortometraggi in piena libertà espressiva, premierà un “narratore di natura”, come è stato appunto definito Jesus Garces Lambert. Il regista, che la rivista di economia Forbes Magazine nel 2018, anno in cui conquistava il Globo D’Oro per il miglior film documentario “Caravaggio, l’anima e il sangue”, ha indicato come una delle personalità messicane più creative, sin dalla sua giovane età, infatti, sperimenta la narrazione su diversi media: fiction, documentario, teatro, videoarte e pubblicità. Dopo essere cresciuto in Messico nel 1996, si trasferisce a Roma, in Italia, passando al cinema. Negli ultimi venti anni ha diretto importanti documentari per il cinema, documentari di attualità, speciali e serie in prima serata in particolare per i più prestigiosi produttori mondiali: National Geographic, ZDF- Artè, History Channel, BBC, Sky, CBS USA, TVE Spain , TF1 France, SVT Sweden, SBS Australia, NRK Norway, RAI Italy, DR Denmark, tra gli altri. I suoi film documentari sono stati proiettati nelle sale di più di 60 paesi, selezionati in alcuni dei più importanti festival cinematografici del mondo come il Festival del Cinema di Venezia e trasmessi in più di 180 paesi.

Questa edizione della Festa del Libro in Mediterraneo si snoda, dal 21 maggio all’11 luglio, ancora in piena campagna vaccinale contro il Covid-19. Argomento che ..incostieraamalfitana.it affronterà con Andrea Crisanti, microbiologo, accademico e divulgatore scientifico, in prima linea durante tutta la pandemia nella lotta contro il virus, anche con l’incarico di consulente della Regione Veneto nella prima fase della stessa, e Michele Mezza, giornalista per 40 anni in RAI, dove è stato inviato all’estero, in particolare nell’Urss di Gorbaciov e nella Cina di Tienanmem. Ideatore del progetto RaiNews24, Mezza presenterà infatti il suo ultimo libro “Il contagio dell’algoritma. Le Idi di marzo della pandemia”, per le edizioni Donzelli.

La quindicesima edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo renderà un omaggio “speciale” ad un grande protagonista della musica leggera italiana, Stefano D’Orazio, leggendario batterista di uno dei complessi più amati dal pubblico, i Pooh. L’occasione sarà la presentazione del libro postumo dello stesso D’Orazio “Tsunami”, edito da La Corte. Alla moglie del musicista, Tiziana Giardoni, sarà consegnato il Premio “Uomo del mio Tempo” sezione Musica, alla memoria di Stefano D’Orazio appunto. Tra gli altri ospiti della kermesse culturale il direttore di “Adesso magazine” e “DiTutto settimanale” Luca Arnaù; la voce storica di Radio Kiss Kiss Stefano Piccirillo con il suo nuovo romanzo “Una volta, ancora una volta”, edito da L’Erudita; la neurologa e compositrice Donatella Caramia con il saggio “L’Amore nella prima nota. Principi di Neuromusicologia”, pubblicato da Universitalia, e l’intervento di Imma Battista, già direttrice del Conservatorio musicale di Salerno; il magistrato Paolo Albano, ex Procuratore capo della Repubblica di Isernia, autore con il giornalista Antimo Della Valle de “La strage di Caiazzo 13 ottobre 1943”, edito da Mursia.

Non mancherà l’appuntamento con i “gemellaggi”: si rinnova infatti quello con lo Spoleto Festival Art ed il suo presidente, il professor Luca Filipponi, che presenterà, con Giuseppe Catapano, il suo ultimo libro “L’Europa in/utile” edito da Graus. Si celebrerà invece quello con il Parlamento della Legalità Internazionale che, con il presidente Nicolò Mannino, aprirà la sede di una propria Ambasciata in Costiera Amalfitana.

E anche quest’anno la Festa del Libro in Mediterraneo, come già in passato, ricorderà il grande poeta salernitano Alfonso Gatto, con la presentazione di due libri del giornalista Marcello Napoli: “Sulle orme di Gatto” e “Alfonso Gatto e il “continente” Sardegna”, entrambi per le Edizioni dell’Ippogrifo. Altro appuntamento che si rinnova per ..incostieraamalfitana.it è quello con la gastronomia della Costa d’Amalfi: protagonista lo scrittore ed editore Gabriele Cavaliere che, attraverso le ricette classiche e quelle innovative di “Q.B. storie d’amore e di sapore” (Officine Zephiro), con il supporto degli chef dei più rinomati “locali” della “Divina Costiera” condurrà il pubblico in un gustoso viaggio tra odori e profumi.

Intanto è già tutto pronto per il lancio ufficiale di questa quindicesima edizione il 16 aprile su You Tube con una puntata speciale di “Un Gioco di Parole”, un affermato format creato per diffondere gioiose pillole di cultura. Mentre sono in dirittura d’arrivo le scadenze dei concorsi legati a ..incostieraamalfitana.it: il 20 Aprile “Scrittore in…banco” rivolto a ragazzi/e delle Scuole Medie Superiori italiane e “Favolando” per le Scuole Primarie; il 30 Aprile il Premio di poesia in lingua italiana “Giardino Segreto dell’Anima”; il 13 Maggio la partecipazione a “100 poeti e poetesse lungo il Sentiero dei Limoni”, tra Minori e Maiori, con il Premio “Cuonc Cuonc” Azienda Agricola.

Informazioni sul sito www.incostieraamalfitana.it, sulla pagina facebook @incostieraamalfitana.it, o telefono 3487798939.