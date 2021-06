Inaugurato il Centro Vaccinale Rotary “Don Alfonso Santamaria e Pietro Fiocco” alla Parrocchia “Sant’Eustachio”.

Inizieranno questa mattina dalle ore 9,00 e fino alle ore 20,00 le vaccinazioni presso il nuovo Centro Vaccinale Rotary “Don Alfonso Santamaria e Pietro Fiocco” che è stato inaugurato ieri sera, negli spazi della Parrocchia di Sant’Eustachio di Via Quintino Di Vona, guidata da Don Nello Senatore. Il centro di vaccinazione aprirà anche sabato mattina dalle 9,00 e fino alle ore 14,00 . “Prevediamo di vaccinare, in questi primi due giorni, dalle 600 alle 700 persone iscritte alla piattaforma. Il Centro sarà aperto ogni fine settimana e occasionalmente anche il giovedì, come già previsto per il 10 giugno. Saranno organizzati anche degli Open Day e delle Notti Bianche del vaccino. Ci auguriamo di riuscire a vaccinare almeno 15.000 cittadini entro la fine dell’anno” – ha chiarito il socio rotariano Francesco Dente, coordinatore del progetto voluto fortemente dai presidenti del Rotary e Rotaract Club Salerno Duomo, Alberto Cerracchio e Claudia Cerracchio “Un Service di enorme necessità e interesse per tutta la popolazione che deve contribuire a sconfiggere la pandemia. Anche i medici rotariani hanno dato la loro disponibilità gratuita all’iniziativa” ha spiegato il Presidente Alberto Cerracchio.

Don Nello Senatore ha messo a disposizione del Centro Vaccinale tre stanze della parrocchia alle quali si accede da un grande giardino dove sono state collocate numerose sedie: una sala è stata allestita per l’accettazione delle persone, una con quattro box modulari per la somministrazione del vaccino e una per l’attesa post vaccino. “ La comunità di Sant’Eustachio conta circa diecimila persone . E’ importante dare una risposta a queste persone che in questo periodo vivono maggiormente nel disagio. Naturalmente il centro è aperto a tutta la città”. Il centro vaccinale è stato dedicato a Don Alfonso Santamaria, storico parroco di Sant’Eustachio, scomparso a causa del Covid, e a Pietro Fiocco, colpito da una malattia incurabile, fratello del socio rotariano Vincenzo Fiocco che ha contattato l’ASL Salerno – Dipartimento Prevenzione, che grazie al dottor Mario Iervolino, Direttore Generale dell’Asl, al dottor Domenico Della Porta, Direttore Dipartimento Prevenzione ASL Salerno e al dottor Arcangelo Saggese Tozzi, Responsabile dell’Unità Organizzativa di Sede, ha immediatamente dato la disponibilità a fornire i vaccini necessari che, in questo fine settimana, saranno quelli della Pfizer, come ha confermato il Responsabile del Centro Vaccinale, il dottor Antonio Nigro “Già questa mattina abbiamo ricevuto le prime adesioni di molta gente del quartiere. Faremo un numero crescente di vaccinazioni perché stanno aumentando le consegne dei vaccini”.

A benedire le sale del Centro Vaccinale è stato il Vescovo Andrea Bellandi che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:” Le opere utili e belle parlano da sole. Questa iniziativa s’inserisce anche nella volontà del Santo Padre che ha ribadito che il vaccino è l’unica via da seguire per riprendere una vita normale. La Parrocchia di Sant’Eustachio è in prima fila”. Anche il Sindaco Vincenzo Napoli ha lodato l’iniziativa:” Don Nello e il Rotary Duomo ci offrono un nuovo Centro Vaccinale in una parrocchia e questo è sicuramente un importante esperimento pilota. Bisogna accelerare al massimo le procedure vaccinali: grazie alle vaccinazioni a Salerno siamo arrivati ad avere solo due tre contagi al giorno, Questo ci dà conforto, ma non bisogna abbassare la guardia”. Presenti anche l’Onorevole Eva Avossa, il Consigliere Regionale Andrea Volpe, il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti Salvatore Giordano, l’Assessore Angelo Caramanno e il Consigliere Comunale Paola De Roberto. Partner dell’iniziativa sono stati la “Salerno Trasporti”, la “Carisma – Agenzia Zurich”, la “Oltre Srl” e la “AIRO”. (Pubblicato su “Il Quotidiano del Sud” edizione di Salerno).

Aniello Palumbo