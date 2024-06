Il Venezia neopromosso in A potrebbe giocare le gare interne… all’Arechi, c’è l’ok del Comune di Salerno

Ieri sera si è concluso il Campionato di Serie B che ha visto il Venezia prevalere sulla Cremonese nella finale di ritorno dei playoff.

Il Venezia neopromosso in Serie A potrebbe disputare le prime partite casalinghe del prossimo campionato nello stadio Arechi di Salerno.

Il club lagunare ha infatti chiesto al Comune di Salerno la disponibilità dello stadio Arechi ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie A 2024-2025.

Questo perchè lo stadio di casa, il “Pier Luigi Penzo”, sarà interessato dai lavori di adeguamento ai criteri infrastrutturali della Lega Serie A, che dovrebbero comunque terminare in tempo utile per l’inizio del campionato.

La Giunta comunale di Salerno ha accolto all’unanimità la richiesta, stabilendo nella delibera che “la disponibilità è concessa a condizione che sia prioritario l’utilizzo dell’impianto alla U.S. Salernitana 1919 per la partecipazione al prossimo campionato di Serie B 2024/2025, e pertanto a condizione che le Leghe competenti predispongano calendari che evitino la sovrapposizione degli incontri”.

Viene ricordato inoltre che anche lo stadio Arechi sarà interessato da lavori di ammodernamento, con la concreta possibilità di chiusura per lavori dell’intero stadio o di alcuni settori, tanto che per consentire alla Salernitana di poter disputare le gare interne, si dovrà rendere disponibile il vecchio Stadio Vestuti, con una capienza provvisoria di 5.000 spettatori, se non proprio il vecchio stadio Volpe, dove la Salernitana si allena.

Termini e condizioni d’uso dell’impianto salernitano da parte del Venezia saranno oggetto di un’apposita convenzione che sarà predisposta dall’Ufficio Gestione impianti sportivi del Comune di Salerno.