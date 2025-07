Il sito web aziendale è ancora centrale? La risposta è sì!

Intervista a Massimiliano Consiglio, CEO dell’agenzia salernitana Kynetic

In un’epoca dominata dai social media, dagli influencer e da strumenti di vendita sempre più integrati come marketplace e app mobile, ci si potrebbe chiedere se abbia ancora senso investire in un sito web aziendale. La risposta, secondo Massimiliano Consiglio – CEO di Kynetic, agenzia di comunicazione e marketing digitale con oltre 20 anni di esperienza – è un convinto “sì”. Ma non è una semplice opinione: a sostenerla sono i dati, le metriche di conversione e le strategie che ogni giorno l’agenzia applica per i propri clienti.

Lo abbiamo intervistato per capire perché, oggi più che mai, il sito web rappresenta un asset strategico per ogni impresa.

Dott. Consiglio, partiamo dalla domanda del titolo: ha ancora senso parlare di centralità del sito web aziendale?

Assolutamente sì. Non solo ha senso, ma è fondamentale ribadirlo. Il sito web è l’unico spazio digitale realmente controllato dall’azienda. I social cambiano algoritmi, i marketplace modificano le regole, le piattaforme esterne possono oscurare account o limitarne la visibilità. Il sito, invece, è la casa dell’azienda, il luogo in cui il brand comunica secondo i propri valori, con le proprie regole, e con contenuti ottimizzati per convertire.

Molti imprenditori ritengono che oggi basti avere un profilo Instagram o una pagina Facebook. Lei cosa ne pensa?

Credo sia un errore di prospettiva. I social sono importantissimi per attirare l’attenzione, per costruire una community e per fare branding. Ma il sito è dove avviene la conversione, l’acquisto, la raccolta dati, il posizionamento SEO. I social sono piazze affollate dove si compete per pochi secondi di attenzione. Il sito è lo spazio in cui l’utente atterra quando è realmente interessato e pronto ad approfondire.

Ci sono dati che confermano questa visione?

Certo. Le nostre analisi dimostrano che oltre il 65% delle vendite online dei nostri clienti avviene tramite il sito proprietario, nonostante abbiano anche vetrine attive su marketplace o social. Inoltre, il tasso di conversione medio su un sito ben strutturato è 3 volte più alto rispetto a quello generato da campagne social che non portano a una landing efficace.

E per quanto riguarda la SEO? È ancora rilevante?

La SEO è il cuore pulsante della strategia digitale di medio-lungo termine. Un sito ben indicizzato continua a portare traffico qualificato anche mesi dopo la pubblicazione dei contenuti. I social, invece, hanno una durata di visibilità molto breve: un post oggi ha una vita media di 24 ore. Con la SEO puoi costruire autorevolezza e posizionamento duraturo.

Come cambia il sito web nel 2025 rispetto al passato?

Non basta più avere un sito vetrina. Oggi parliamo di siti esperienziali, ottimizzati per mobile, velocissimi, integrati con CRM, e-commerce, intelligenza artificiale, chatbot e strumenti di automazione marketing. Il sito deve essere uno strumento dinamico, aggiornato e orientato agli obiettivi concreti: generare lead, fidelizzare clienti, vendere prodotti, raccontare storie. E deve essere progettato in modo strategico.

Kynetic lavora con molte PMI. Cosa consiglia a un’azienda che vuole rinnovare o creare il proprio sito web?

Il consiglio è partire da un’analisi strategica: definire obiettivi chiari, target di riferimento, funzioni necessarie. Bisogna smettere di pensare al sito come una spesa e iniziare a vederlo come un investimento. Un sito ben fatto si ripaga in pochi mesi grazie ai lead generati, alle vendite o anche solo al risparmio in termini di gestione clienti.

Cosa offre concretamente Kynetic in questo ambito?

Offriamo soluzioni su misura, partendo dallo studio del brand fino alla progettazione grafica e funzionale, la stesura dei contenuti ottimizzati SEO, lo sviluppo tecnico, l’integrazione con altri strumenti e la gestione delle campagne per portare traffico qualificato. Inoltre, grazie alla nostra rete editoriale, promuoviamo il sito con articoli, comunicati stampa e contenuti crossmediali che potenziano la visibilità e l’autorevolezza online.

In conclusione: investire oggi in un sito web aziendale conviene ancora?

Conviene, e non farlo è un errore strategico. Il sito web è il cuore digitale dell’impresa. È dove si costruisce fiducia, si raccontano storie vere, si convertono contatti in clienti. In un mondo dominato dal rumore di fondo, serve un punto fermo: il proprio spazio, autorevole, professionale e performante. E quello spazio è – e resta – il sito web.

