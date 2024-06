Il ricordo del Giudice Stefano Pignataro a 10 anni dalla scomparsa, venerdì 14 a Palazzo Sant’Agostino

Si svolgerà il 14 giugno, alle ore 16. 30, presso il Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno, l’omaggio al Giudice Stefano Pignataro nel decennale della scomparsa avvenuta nell’Agosto 2013. Il Magistrato Stefano Pignataro fu Presidente di Sezione civili, penali e fallimentari ed ha fondato e presieduto il Tribunale di Nocera Inferiore; a lungo impegnato nel Mondo cattolico, in particolare in Azione Cattolica in cui fu Presidente Diocesano, delegato regionale e Consigliere nazionale.

“Da Agosto scorso, nel decennale della scomparsa di mio nonno, avevo in mente di organizzare una giornata in suo onore che ne potesse ricordare i tantissimi campi professionali, culturali ed istituzionali che ha attraversato-dichiara l’organizzatore, il nipote Stefano Pignataro-Un omaggio che non sia semplice agiografia, ma una storia raccontata dai tanti che lo hanno conosciuto e che hanno avuto occasione di lavorare con lui. Ringrazio gli illustri relatori, autorità nei loro rispettivi campi professionali ed istituzionali, per la disponibilità e per l’entusiasmo”.

Tra i saluti istituzionali: Il Presidente della Provincia Avv. Francesco Alfieri, il Vescovo ausiliare S.E. Mons. Alfonso Raimo, il Presidente nazionale dell’Azione Cattolica Prof. Giuseppe Notarstefano, la Segretaria della Consulta delle Aggregazioni laicali Avv. Maria Rosaria Pilla, La Presidente diocesana dell’Azione Cattolica Dott.ssa Maria Vittoria Lanzara, il Presidente diocesano Meic Dott. Rocco Pacileo, il Presidente diocesano della Fuci Francesco Di Palma. Dopo l’introduzione di Stefano Pignataro, saranno tre le relazioni introduttive che daranno inizio ai lavori, tenute dal Magnifico Rettore dell’Università “Giustino Fortunato” di Benevento Prof. Giuseppe Acocella, dal già Presidente della Provincia e Senatore Dott. Alfonso Andria e dall’Amministratore di Tds, già Presidente diocesano e Consigliere nazionale di Ac Dott. Giuseppe Pantuliano. Successivamente, in presenza ed in modalità telematica, seguiranno diversi interventi programmati: Il Dirigente scolastico e già Presidente diocesano Ac Prof.ssa Elisabetta Barone, il già Sottosegretario di Stato e Presidente nazionale di Ac Avv. Raffaele Cananzi, Il Presidente emerito della Corte costituzionale Prof. Francesco Paolo Casavola, il Docente all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Matteo” in Salerno e già Vicario generale Don Marcello De Maio, Il Vescovo emerito di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti Mons. Michele De Rosa, il Magistrato Dott. Felice Di Persia, Il docente di Filosofia morale presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II ” di Napoli e già Presidente nazionale di Azione Cattolica Prof. Franco Miano, l’Arcivescovo emerito di Salerno S.E. Mons. Gerardo Pierro, i docenti di Diritto privato presso l’Università degli studi di Salerno Proff.ri Salvatore Sica e Pasquale Stanzione. La moderazione e’ affidata al giornalista Dott. Peppe Iannicelli.