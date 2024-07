Il Positano Teatro Festival omaggia Enzo Moscato a sei mesi dalla sua scomparsa

Nella splendida cornice del Museo Ascione si è svolta stamattina la conferenza stampa della XXI edizione del Positano Teatro Festival di Gerardo D’Andrea – Premio Annibale Ruccello diretto da Antonella Morea.

“Rivedo qui in sala tanti amici, tanti artisti, e il primo pensiero va a Gerardo D’Andrea – ha detto il sindaco di Positano Giuseppe Guida – a cui dico ancora grazie e sono sicuro che se ci vedesse tutti qui sarebbe contento come lo sono io. Abbiamo passato anni difficili, quelli della pandemia, ma è una grande soddisfazione il fatto che il festival non si sia mai fermato. Come è di grande soddisfazione il fatto che con l’edizione di quest’anno, così ricca, torniamo alla vecchia formula. In questo senso non potevamo non ricordare il grande drammaturgo Enzo Moscato. Ero un giovane assessore quando lo vidi per la prima volta a Positano e sono onorato oggi da sindaco rivolgergli un pensiero grato per essere stato in ciascuna programmazione del Festival. Altrettanta importante l’assegnazione del premio Annibale Ruccello all’attore Sebastiano Somma che l’anno scorso ha ricevuto anche l’onorificenza di ambasciatore della città di Positano”.

Grande emozione ha suscitato l’abbraccio tra Antonella Morea, direttore artistico del Festival, e l’attrice Isa Danieli che ritorna a Positano dopo 20 anni dal premio Annibale Ruccello che ha ricevuto nel 2003. Le due attrici sono state interpreti d’eccezione della Gatta Cenerentola.