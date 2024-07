Overline Jam “Unite for Peace” Baronissi si trasforma nella Capitale della Street Art internazionale

Dal 19 al 21 luglio, la Città di Baronissi (Salerno) accoglierà la sedicesima edizione di Overline Jam, il più grande evento dedicato all’hip hop e alla street art, organizzato dall’Associazione Culturale Overline, con il patrocinio del Comune di Baronissi.

Un festival unico, che trasformerà Baronissi nella capitale dei graffiti, con la partecipazione di writers di fama internazionale provenienti da tutta Europa. Pioniera del genere, oggi Overline Jam è la manifestazione di punta per tutti gli appassionati del settore, che ispira generazioni di giovani, avvicinandoli ai linguaggi visivi dell’arte contemporanea, in tutte le sue declinazioni.

La manifestazione di quest’anno avrà come tema centrale la “pace”, un messaggio che gli artisti esprimeranno attraverso le loro opere lungo la murata di via Convento.

Ancora una volta il muro, dal suo significato limite, di linea di confine, si apre a nuove dimensioni sensoriali attraverso il genio creativo: diventa veicolo di libertà e di unicità attraverso l’arte che diventa pubblica, accessibile, con cui ‘scontrarsi’ muovendosi nello spazio, lasciandosi avvolgere dai colori brillanti, dalle forme, dallo stile unico di ogni artista che, con la sua opera partecipa ad un’idea globale ed immersiva. Arte tout court. Un’esplorazione creativa che si muove attraverso il graffio istintivo della bomboletta spray e delle pennellate che offrono profondità e trimensionalità alla linearità della parete, per trasmettere il valore universale della pace del mondo.

Grande novità di questa edizione è, infatti, la sinergia con il Convento dei Frati della SS. Trinità, che sovrasta il grande muro che, in occasione di Overline, si trasforma in una grande tela per l’opera collettiva dei writers. Alla figura emblematica di San Francesco d’Assisi sarà dedicata la preview che anticipa il festival, con un murales in onore del santo simbolo di umiltà, devozione, pace interiore e connessione con la natura, in occasione dei centenari che ricorrono nel triennio 2023-2026.

Overline Jam si inserisce, così, nelle grandi celebrazioni francescane per gli ottocento anni della Regola Bollata dettata da San Francesco, del dono delle stigmate, della proclamazione del Cantico delle Creature, fino alla morte del Santo Patrono d’Italia, per veicolare il suo invito alla Pace ai giovani, che sono la vera anima della manifestazione.

Una riflessione alla Pace per diffondere il bene, di cui San Francesco è stato sempre fautore: si pensi all’incontro con il sultano Al-Malik Al-Kamel avvenuta a Damietta, la mediazione con il lupo e gli abitanti di Gubbio, non da meno l’amore per la flora e la fauna.

Un invito al dialogo, lungo il muro perimetrale del Bosco del Convento, nel verde incontaminato di Baronissi, di cui San Francesco è Patrono.

«Crediamo che Overline si ispiri alla Pace e al Dialogo. Come francescani vorremmo si tenessero presenti i principi fondanti del francescanesimo perché universale – scrivono i frati nella lettera indirizzata ad Overline – Ricordiamo inoltre tutte le guerre, non solo quelle in cui siamo a conoscenza perché si attuano alle porte dell’Europa e muovono grandi interessi politici ed economici: ce ne sono un’infinità in atto da decenni e tante altre che muovono i primi passi nell’ indifferenza o inconsapevolezza di molti, come in Amazzonia e in Africa. Ci auguriamo che questa nostra riflessione possa essere di stimolo allo sviluppo di tutta l’iniziativa».

IL PROGRAMMA. Baronissi è pronta a trasformarsi per tre giorni in un grande happening con migliaia di visitatori e appassionati del genere hip hop e di tutte le sue espressioni artistiche, con decine di eventi collaterali che si muovono in contemporanea. Una grande festa, con migliaia di bambini che corrono lungo i prati del Parco della Rinascita e Parco del Ciliegio, laboratori artistici, concerti, djset, aree sportive, performing act, fotografia.

Una grande factory a cielo aperto, spazio di sperimentazione, che partirà dalle 9:00 venerdì 19 luglio, quando più di 50 writers inizieranno a dipingere sul muro, creando uno spettacolo suggestivo. Gli artisti, con il loro talento e la loro creatività, trasformeranno le strade della città in una galleria d’arte en plein air, interpretando il tema della pace con stili e tecniche diverse.

Il tema della pace sarà anche al centro del Concorso Fotografico “Anna Gallo”, che premierà gli scatti migliori in grado di cogliere l’essenza di questo valore universale attraverso le opere dei graffiti.

I CONCERTI. La manifestazione non sarà solo arte visiva. Sabato 20 luglio, i riflettori saranno puntati sulla semifinale campana di freestyle del concorso “Tecniche Perfette”, uno degli eventi più attesi dagli appassionati del rap. Mastafive sarà il presentatore della serata, accompagnato da DJ Double S ai piatti, per una competizione che promette di essere avvincente.

La giornata di domenica 21 luglio culminerà con il tradizionale concertone di chiusura, che quest’anno vedrà esibirsi due icone della scena rap italiana: Inoki, storico rapper bolognese, e La Famiglia, leggendario gruppo partenopeo. La loro presenza sarà il momento clou della manifestazione, capace di richiamare fan da tutta Italia: un’emozione incredibile tutta da vivere, con il trio leggendario, pioniere del genere con l’album di debutto nel 1998, 41° Parallelo, interamente rappato in dialetto napoletano con l’eccezione di alcune partecipazioni straniere. Un gioiello che unisce il rap di New York e quello di Napoli. Una band icona del rap che sarà sul palco di Overline Jam per un live straordinario.

UNA FACTORY INCLUSIVA. Overline Jam non è solo arte e musica, ma anche un’occasione per promuovere valori importanti come l’inclusività e la sensibilizzazione sociale. Durante l’evento, ci saranno numerose attività dedicate all’ambiente, allo sport e al sociale. Continuando la tradizione, proseguirà la costruzione dell’Albero delle Identità in collaborazione con l’associazione Happy Coaching and Consulting, un progetto che celebra la diversità culturale e personale.

Inoltre, Skills terrà workshop di digital marketing, offrendo ai partecipanti l’opportunità di acquisire nuove competenze in un settore in continua crescita. I più piccoli avranno uno spazio dedicato con laboratori di disegno e corsi di skate, garantendo divertimento e apprendimento in un contesto sicuro e stimolante.

Anche quest’anno, lo Sportello Amico Trapianti dell’ASL Salerno, con il patrocinio del Centro Regionale Trapianti, organizzerà una giornata di sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti. Questo evento informativo ha lo scopo di fornire alla cittadinanza tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione consapevole al momento del rinnovo o dell’emissione della carta d’identità. L’iniziativa mira a combattere i pregiudizi e le cattive informazioni che spesso circondano il tema della donazione, riducendo le lunghe attese per i pazienti in attesa di un organo e contribuendo a colmare il divario nell’accesso alle cure tra Nord e Sud Italia.

Overline Jam 2024 vedrà anche l’impegno di Ottica Bisogno nel rendere l’arte accessibile a tutti. In collaborazione con il gruppo Overline e il Museo Omero di Ancona, verrà creato un progetto artistico fruibile anche dai non vedenti. Questa iniziativa promuove il benessere visivo e l’inclusività, permettendo a tutti di godere dell’arte senza barriere. Grazie all’impegno di Ottica Bisogno, sarà possibile condividere l’esperienza artistica in modo inclusivo, sottolineando l’importanza della partecipazione di tutti.

Unite for Peace – Overline Jam vi aspetta per un’edizione all’insegna della pace, dell’arte e dell’inclusione. Integrazione e dialogo contro le barriere.