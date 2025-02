Il Pokémon Day 2025 si avvicina: annunci e iniziative in programma

(Adnkronos) – Il 27 febbraio 2025 si terrà il Pokémon Day, evento annuale che commemora il lancio dei primi videogiochi Pokémon in Giappone. In occasione di tale ricorrenza, The Pokémon Company International ha predisposto una serie di attività rivolte agli appassionati. Alle ore 15:00 (ora italiana) del 27 febbraio, si terrà la presentazione Pokémon Presents, trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali Pokémon di YouTube e Twitch. L'evento verterà su aggiornamenti e novità riguardanti l'universo Pokémon. Nel corso del mese di febbraio 2025, saranno inoltre disponibili diverse iniziative legate al Pokémon Day, tra cui esperienze e prodotti dedicati a Eevee e alle sue evoluzioni, eventi Play! Pokémon e ulteriori attività. Per quanto riguarda l'animazione, l'intera prima stagione di Orizzonti Pokémon sarà disponibile su Netflix a partire dal 27 febbraio 2025. Inoltre, dal 21 febbraio al 9 marzo 2025, alcuni episodi della serie animata in stop motion La concierge Pokémon saranno nuovamente accessibili sul canale YouTube ufficiale di Pokémon. Nell'ambito del Pokémon Day, le Leghe Pokémon organizzeranno eventi Play! Pokémon non competitivi, aperti a giocatori di ogni livello. I partecipanti avranno l'opportunità di cimentarsi con il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), i videogiochi Pokémon e Pokémon GO. Fino a esaurimento scorte, durante tali eventi sarà possibile ricevere una carta promozionale dedicata a Sylveon, mazzi dimostrativi di Pikachu-ex e Charizard-ex, accessori per il GCC Pokémon e carte promozionali raffiguranti le opere vincitrici del concorso di illustrazione del GCC Pokémon 2024. Le carte promozionali del concorso di illustrazione del GCC Pokémon 2024 saranno distribuite gratuitamente a partire dal 21 febbraio 2025 presso i negozi aderenti all'iniziativa, fino a esaurimento scorte e a fronte di un acquisto. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

