Il Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza): una giornata di studi organizzata dalla Cisl Salerno a Pontecagnano Faiano per studiarne la gestione sindacale nell’attuazione locale.

Una giornata di studio ed approfondimento sulle sei missioni del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che coinvolgerà i dirigenti sindacali della Cisl salernitana e i delegati aziendali più strutturati, è quanto avrà luogo domani, venerdì 7 ottobre a partire dalle 9.30 presso la Masseria Casella (via Cristoforo Colombo, 51) di Pontecagnano Faiano.

Secondo il segretario generale della Cisl di Salerno, Gerardo Ceres “abbiamo bisogno che tutto il sindacato concentri la sua azione nel favorire i processi di attuazione delle diverse opere in modo da raggiungere gli obiettivi del Piano, quelli di colmare i divari territoriali, generazionali e di genere. Il Pnrr è oltre tutto fondamentale a fronte di una minacciosa crisi economica che sta indebolendo le aziende e le famiglie, con rischi concreti per la tenuta occupazionale e sociale del nostro Paese. Non possiamo consentirci il fallimento del Piano voluto dall’Unione Europea e rinunciare ad interventi strategici su Infrastrutture e Mobilità; su Salute; su Istruzione; su Transizione ecologica e digitale; su Inclusione e Coesione, con una quantità di risorse importanti e forse irripetibili per un Paese, come il nostro, con un forte debito pubblico”.

Al seminario sarà presente il segretario nazionale della Cisl, Ignazio Ganga, componente del Tavolo nazionale di partenariato sociale, istituito presso la Presidenza di Consiglio, a cui è demandata la governance e il monitoraggio sull’avanzamento del Pnrr.

Offrirà il contributo della Cisl della Campania il segretario regionale Giuseppe Esposito