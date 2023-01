Il Picentia Short Film Festival a Sanremo con la rassegna “Replay”.

Il Picentia Short Film Festival lancia il nuovo marchio-evento “Replay”, un contenitore di musica e spettacolo, che debutterà mese prossimo a Sanremo in occasione della più importante kermesse di musica italiana. Appuntamento dal 7 all’11 febbraio nella prestigiosa location ai piedi della concattedrale di Piazza San Siro.

“Replay” nasce come marchio musicale spin-off del Picentia Short Film Festival, festival internazionale del Film Breve, che nel 2023 giungerà alla sua settima edizione e che ha negli anni dato ampio spazio all’arte del video musicale.

Il PSFF è uno dei principali festival internazionali di cortometraggi in Campania (provincia di Salerno), organizzato dall’Associazione di Produzione Cinematografica Indipendente ACT Production, una giovane produzione formata da giovani filmmaker tra i 18 e i 27 anni di età che negli ultimi anni ha raggiunto le finali e/o le selezioni ufficiali di alcuni dei principali festival internazionali del cinema tra cui i David di Donatello e i Nastri d’Argento.

Tanti gli artisti in gara – alcuni emergenti, altri già affermati a livello internazionale – che hanno avuto modo di unire in uno splendido connubio il cortometraggio e la musica.

Tra le centinaia di partecipanti degli ultimi quattro anni spiccano come vincitori per la giuria tecnica a livello internazionale Moderup (2019), Ebbanesis (2020), Mahmood (2021), Janine Molinari (2022); per i media partner PeppOh (2020), Davide Shorty (2021), Lorenzo Baglioni (2022); menzioni speciali dedicate a Gemitaiz (2019), iosonorama (2021), Federico Di Napoli con Folcast (2022), Rosa Chiodo (2022), Anna Capasso (2022).

“Agli albori del 2023 si è deciso di dare ancora più risalto creando un marchio dedicato, il quale fungerà da contenitore sia nella veste di evento autonomo che puro intrattenimento – ha dichiarato il direttore del Picentia Luca Capacchione –La direzione artistica del PSFF ha istituito un’apposita commissione che inviterà a presentare nella splendida cornice di Piazza San Siro a Sanremo, nel pieno del massimo palcoscenico musicale italiano, i videoclip degli artisti che meglio si sono distinti. Ad ospitare la rassegna sarà il Gruppo Radio Musica – storico e saldo media partner del Picentia Short Film Festival – che da oltre quarant’anni diffonde da Milano, in tutto il mondo, tutta un’altra musica.Previste oltre 10 ore di diretta radiotelevisiva nel corso della settimana che va dal 7 all’11 febbraio.”

Per iscriversi basta andare sul sito psff.it o collegarsi al link bit.ly/replaysanremo2023 e seguire tutte le indicazioni proposte.