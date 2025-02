Il mandolino alla Fondazione Copernico venerdì 7

La Fondazione Copernico di Salerno, in collaborazione con il Circolo del Mandolino “Francesco Amoroso”, invita la cittadinanza a vivere un’esperienza musicale unica dedicata alla scoperta del mandolino e della chitarra.

L’appuntamento è per venerdì 7 febbraio alle ore 19:00 presso la sede della Fondazione Copernico, in via Romualdo Guarna 11, Salerno.

Sarà un’occasione imperdibile per immergersi nella tradizione musicale e conoscere da vicino il fascino di questi strumenti, grazie alla guida di esperti musicisti. Durante la serata, i partecipanti potranno anche prendere parte a un laboratorio didattico gratuito di mandolino e chitarra, per un’esperienza ancora più coinvolgente.

L’evento è a ingresso libero e aperto a tutti gli appassionati di musica, curiosi e neofiti.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività promosse dall’associazione “Dedicata a Francesco Amoroso”, che offre laboratori didattici gratuiti di chitarra, mandolino e musica d’insieme con frequenza settimanale, aperti a studenti appassionati, neofiti o meno; Ed ancora un archivio online di brani composti per mandolino o con mandolino;

L’organizzazione di masterclass ed eventi; Ingressi gratuiti o ridotti per i concerti del Circolo del Mandolino e per gli studenti dei licei musicali.

La serata si concluderà con un brindisi augurale, per celebrare insieme la bellezza della musica e della condivisione artistica.