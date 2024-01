Il Liceo Da Procida si rifà il look

Quest’anno il Liceo Scientifico G. Da Procida, storico Istituto di Salerno, cambia look grazie alle importanti opere di adeguamento antincendio per la messa in sicurezza dell’intero edificio scolastico, agli interventi strutturali per il rinnovo integrale delle due palestre presso la Sede Centrale di via G. De Falco, nonché il completamento dei lavori dei servizi igienici ed altre azioni di capillare ristrutturazione che riguarderanno anche la sede Succursale di Via Urbano II.

Vivissima la soddisfazione della Dirigente, prof.ssa Anna Laura Giannantonio e dell’intera comunità educante che, intravedono la possibilità di incrementare ulteriormente le attività sportive del Liceo, già da tempo qualificate ed apprezzate dall’utenza scolastica, ma di certo limitate dalle carenti dotazioni delle Palestre. L’opera di “restyling” dell’edificio (articolato in due plessi), consentirà, inoltre, come sottolineato dalla Dirigente, anche l’implementazione e la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, orientativi ed inclusivi, con l’attivazione di laboratori didattici e CLASSI DIGITALI 4.0 A FRUIZIONE COLLETTIVA, nell’ambito delle azioni PNRR – Missione 4: Istruzione e Ricerca: Next generation classroom e labs.

Per concludere, afferma la Dirigente del Da Procida, il valore aggiunto dei recenti interventi strutturali, consiste proprio nel dotare l’Istituto di nuovi spazi più accoglienti, moderni e funzionali per il Personale Scolastico e per gli studenti, convogliando nuove energie e risorse per una didattica davvero all’avanguardia.