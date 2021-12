Il fanciullo ritrovato, mostra fotografica a Maiori.

Anche quest’anno il Maiori Festival rinnova l’appuntamento natalizio con la solidarietà a sostegno dell’infanzia. Sabato 4 dicembre alle 18, negli spazi di Palazzo Mezzacapo, sarà inaugurata la mostra fotografica “Il fanciullo ritrovato” realizzata da Francesco Quinziato per Casa Ronald Roma Bellosguardo, una delle strutture di Fondazione Ronald McDonald.

L’idea è quella di mostrare come i tantissimi volti, provenienti da tanti paesi del mondo, che si trovano ad affrontare quotidianamente la malattia, siano in realtà un’unica grande famiglia. La fotografia dell’artista romano è un tentativo di tendere la mano ad un modo di osservare caratteristico dell’infanzia; un modo di raccontare il mondo come unica proiezione di sé e di un’individuale complessità. Gli scatti fotografici della mostra sono il risultato di una prima profonda indagine del tema che sta più a cuore all’autore: l’infanzia. Questa raccontata attraverso i gesti di piccoli guerrieri che sono chiamati ad affrontare una battaglia, affrontata però con armi che possono essere impugnate solo dal più puro tra gli esseri. Il gioco, i sorrisi, la voglia di urlare al mondo la propria voglia di vivere; la voglia di rivendicare il proprio diritto ad essere bambini. Le fotografie sono soprattutto un invito a ritrovare quel fanciullo perduto che ogni adulto è stato affinché anche quelli a cui l’infanzia è stata strappata possano riviverla.

Francesco Quinziato è un artista visivo italiano. Nato nel 2000, dopo una prima parentesi lavorativa nel cinema e nella televisione, si forma da autodidatta come fotografo e realizza alcuni progetti personali alla ricerca di un proprio stile e di una propria poetica. Dal 2019 lavora per sviluppare la comunicazione collaterale di istituzioni tra le quali Croce Rossa Italiana e Fondazione Ronald Mcdonald. A seguire, le testimonianze dirette dei volontari e delle famiglie saranno accompagnate dal toccante concerto di “Ance Vibranti” con Francesco Di Domenico al clarinetto e Andrea Bisogno alla fisarmonica. Il duo nasce nel 2005 per volontà dei due musicisti, desiderosi di esportare la loro passione per la musica al di fuori del contesto privato. Inizia un percorso ricco di concerti, manifestazioni ed eventi che li vede protagonisti sia in Campania che nel resto d’Italia ormai da quasi vent’anni. In repertorio hanno tantissimi autori da Bach per arrivare a brani contemporanei come Piazzolla e Galliano passando per la canzone classica napoletana e popolare. L’evento ospiterà una raccolta di beneficenza a favore di Casa Ronald Roma Bellosguardo, una delle strutture gestite dalla Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, la sede italiana di Ronald McDonald House Charities (RMHC), un’organizzazione non profit internazionale che, dal 1974, è al fianco delle famiglie che vivono la drammatica esperienza dell’ospedalizzazione di un figlio, supportandole affinché possano accedere alle cure ospedaliere necessarie per il loro piccolo anche quando si trovano lontano da casa. La mostra sarà visitabile tutti i fine settimana, fino al 19 dicembre, e terminerà con uno spettacolo finale multidisciplinare “Il sogno di Natale”, promosso dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica “Dancing in the Moonlight”, Ali e Radici e Maiori Music Lab, mettendo in risalto l’importanza per i bambini di avere al proprio fianco la famiglia in momenti difficili. L’evento è patrocinato dal Comune di Maiori. L’ingresso è su prenotazione registrandosi sul sito www.maiorifestival.it. Si rende necessaria la presentazione del Green Pass per accedere all’evento.