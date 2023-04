I ragazzi del Giovanni XXIII in visita al Gruppo Ria Express.

Nuova tappa per il progetto di formazione ACCSEA – Istituti Tecnici della Campania che vede protagonisti gli studenti dell’Istituto per l’Istruzione Superiore Giovanni XXIII di Salerno.

I giovani allievi dell’Istituto salernitano hanno fatto visita agli stabilimenti di Arzano del Gruppo RIA Express per vivere una giornata di avvicinamento al mondo del lavoro.

Accompagnati dalla Professoressa Morena Vitale che sta seguendo il progetto ACCSEA – Associazione Campana Corrieri, Spedizionieri e Autotrasportatori e dagli Istituti Tecnici della Campania – hanno potuto assistere a quello che è il ciclo completo delle lavorazioni in una delle principali imprese regionali della logistica, andando alla scoperta di figure professionali e mansioni che oggi sono richieste da una moderna impresa del settore.

“Il progetto ACCSEA vuole invogliare i ragazzi ad avvicinarsi al mondo della logistica. Nel corso della visita degli studenti dell’Istituto Giovanni XXIII abbiamo illustrato loro nei dettagli quello che è il nostro ambito di lavoro, i reparti e le varie funzioni, soffermandoci poi sulla figura dell’addetto della logistica che, diversamente da quello che in buona parte è il pensiero comune, non è solo l’operatore che smista e consegna i pacchi” spiega Daniel Schuster, vicepresidente di ACCSEA Giovani e amministratore unico del Gruppo Ria Express, storico leader della logistica con sedi ad Arzano e Salerno.

“Il nostro mondo si compone di tanti aspetti e tante figure e questa visita, così come quelle che attendono altri istituti tecnici, servono a raccontare ai giovani le tante opportunità che la logistica oggi offre loro” continua Schuster che poi aggiunge: “I ragazzi dell’Istituto Superiore Giovanni XXIII hanno mostrato grande interesse nel corso della visita e sono rimasto piacevolmente sorpreso dall’invito che ci hanno rivolto a tornare nel loro istituto per un approfondimento dei temi trattati nel corso della loro esperienza nella nostra sede. Un aspetto che smentisce il disinteresse al lavoro di cui oggi vengono accusate le nuove generazioni e che trova corrispondenza nelle esigenze del mondo della logistica che è a caccia di nuove professionalità e nuovi professionisti che attualmente si stanno formando e crescendo proprio negli istituti tecnici come il Giovanni XXIII di Salerno e gli altri che hanno aderito al progetto ACCSEA”.

Il programma d’intervento che ACCSEA ha concordato con Presidi e docenti di Logistica degli Istituti coinvolti, ha l’obiettivo di attirare i giovani dell’ultimo biennio delle Superiori verso il settore della Logistica merci avviando gli studenti verso una conoscenza pratica delle varie operatività della filiera e invogliando gli alunni del terzo anno a preferire la scelta dell’indirizzo “Logistica”.

Agli studenti coinvolti nel progetto è stata già portata l’esperienza degli imprenditori del settore, autori di testimonianze in aula sui temi dell’Operatività portuale import-export, della Logistica Marittima, delle Dogane, della Distribuzione ultimo miglio, dell’Autotrasporto e intermodalità e sul Trattamento sanitario delle merci.

I temi sono stati approfonditi con visite guidate anche presso il Porto di Napoli, Terminalisti merci, all’Interporto di Nola e in primarie aziende di e-commerce.