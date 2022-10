I racconti del contemporaneo, Jany McPherson in concerto domenica 23 a Palazzo Fruscione.

Anteprima assoluta a Salerno del concerto di Jany McPherson, la pianista, compositrice e cantante cubana virtuosa dello strumento e nota per l’estrema originalità della sua espressione pianistica. “Les compositeurs de la nouvelle vague” è la sua personale rilettura di alcuni celebri temi scritti per le colonne sonore dei film della “Nouvelle Vague”, da grandi compositori francesi e non. Un omaggio alla cultura francese, paese nel quale vive da anni e che ormai sente suo a tutti gli effetti, e al tempo stesso alla mostra “Nouvelle Vague3” organizzata dall’Associazione Tempi Moderni in corso fino al prossimo 13 novembre a Palazzo Fruscione a Salerno.

Nel concerto di domenica sera Jany McPherson suonerà temi di vari compositori, autori delle colonne sonore dei film francesi più noti di fine anni 50 e 60. Da Miles Davis (tema per il film “Ascenseur pour l’échafaud” di Louis Malle), a Jean Constantin (“I 400 colpi” di François Truffaut), a Martial Solal, Serge Gainsbourg e altri. A questo repertorio si aggiungeranno alcune composizioni originali della McPherson. La McPherson si esibirà in trio (con i musicisti francesi Tony Sgro al contrabbasso e Yoann Serra alla batteria) e avrà come guest star uno dei più iconici trombettisti europei, Luca Aquino.

La McPherson, dopo gli acclamati concerti estivi al fianco di John McLaughlin and The 4th Dimension (North Sea Jazz a Rotterdam, Montreux Jazz Festival ed altri) e l’esibizione in duo con John McLaughlin al Teatro Real di Madrid del 30 luglio 2022 per il Tributo a Paco De Lucia, ha scelto di dedicarsi alla scrittura di un progetto particolare nel quale fondere le sue origini cubane a quelle della Francia.

Per i “Racconti del Contemporaneo” questa è la settimana che si inserisce nel solco delle collaborazioni con due importanti festival, “Salerno Letteratura” e “Linea d’Ombra” (quest’ultimo è in pieno svolgimento fino a sabato 29 ottobre). Il primo appuntamento dei “racconti” è giovedì 27 ottobre 2022, alle ore 20.00, a Palazzo Fruscione la presentazione del libro “Jeanne Moreau” di Lisa Ginzburg (scrittrice) insieme a Daria Limatola e Barbara Cangiano. Sarà presente l’autrice. A partire dal libro di Lisa Ginzburg “Jeanne Moreau” (Edizioni Perrone) un omaggio alla grande diva. Ma anche la storia di una vita in cui i chiaroscuri della sua forza femminile si rifrangono su dinamiche più lente e meno visibili. Una storia sfaccettata e umanissima di una donna che custodisce, dietro la grande professionalità, silenzi vulnerabili e sogni di altre vite. L’evento è realizzato in collaborazione con Salerno Letteratura Festival. Venerdì 28 ottobre 2022, alle ore 20.30, incontro con Alberto Crespi (critico cinematografico), Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo su “Le Nouvelle Vague: Godard Vs. Truffaut”. “À bout de souffle” e “Les Quatre Cents Coups”, tra Jean-Luc Godard e François Truffaut, pur dentro lo stesso movimento, s’insedia un conflitto di stile e d’idea del cinema che culminerà in una drammatica rottura tra i due maggiori rappresentanti della Nouvelle Vague. A seguire la proiezione di “Deux de la vague” di Emmanuel Laurent. Film documentario del 2009, scritto e narrato dall’ex direttore dei Cahiers du cinéma Antoine de Baecque, verte sull’amicizia tra François Truffaut e Jean-Luc Godard. È la storia di un’amicizia e della sua fine. L’evento è realizzato in collaborazione con Linea d’ombra Festival. Dalle 23.30 poi spazio alla “Maratona Notturna. La Rive Gauche e la Rive Droite della Nouvelle Vague”, con le opere fuori concorso di Linea d’Ombra Festival: Effetto Notte / François Truffaut / Francia / 1973/ 115′; Cléo dalle 5 alle 7 / Agnés Varda / Francia / 1962 / 85’; Fino all’ultimo respiro / Jean-Luc Godard / Francia / 1960/ 90’; La mia notte con Maud / Éric Rohmer / Francia / 1969 / 110’; Hiroshima mon amour / Alain Resnais / Francia / Giappone / 1969/ 91’; Dieci incredibili giorni / Claude Chabrol / Francia / 1971/ 110’.

Infine, in occasione della maratona, “Una notte al museo” con l’apertura della mostra “Nouvelle Vague3” (Palazzo Fruscione) fino alle ore 22.30.

I RACCONTI DEL CONTEMPORANEO sono organizzati dall’Associazione Tempi Moderni, presieduta da Marco Russo, per accompagnare la fruizione delle mostre attualmente in corso a Salerno “Nouvelle Vague3” (Palazzo Fruscione) e “Antonioni e Vitti: una storia d’amore e di cinema” (Complesso San Michele). La direzione organizzativa è di Maria Paola Cioffi. La direzione scientifica di Alfonso Amendola. Per maggiori informazioni: www.tempimodernidee.com; www.nouvellevague3.com – info@tempimodernidee.com.