Ci sono tantissimi motivi per cui si potrebbe scegliere Salerno come città per il proprio investimento immobiliare e in questo articolo ne faremo una lista, magari non troppo lunga, così da aiutarvi a scegliere in poco tempo la zona migliore e pianificare insieme a voi il vostro prossimo investimento immobiliare.

Salerno è un mix di vantaggi tra cui il clima mite tutto l’anno, gli scorci mozzafiato, le palme, il mare, i bar, ristoranti, il litorale e tutta la sua anima notturna. Ma il vantaggio più importante da considerare è il cibo, poiché la Campania ha una tradizione culinaria indescrivibile a parole e se sei un amante della cucina questa è la città perfetta per te!

A seconda del tuo stile e delle tue abitudini certamente sceglierai un quartiere rispetto ad un altro, vediamo nel dettaglio quali sono i motivi principali che spingono ad una scelta.

Motivi per cui trasferirsi a Salerno

Ci sono varie esigenze che inducono un individuo ad acquistare in una determinata zona e sono i seguenti:

Chi cerca eleganza in un quartiere

Chi predilige la comodità a due passi dalla propria abitazione

Chi desidera vivere in una zona tranquilla e poco trafficata

Chi predilige una zona vicina alle scuole per i propri figli

Chi ha la necessità di prendere l’auto giornalmente e di avere dei parcheggi comodi a disposizione

Chi è un frequentatore assiduo di bar e locali notturni

Queste sono le principali motivazioni per cui un individuo preferisce un quartiere rispetto ad un altro, ma certamente non sono le uniche. Ora scopriremo insieme quali sono i migliori quartieri di Salerno per comprare casa.

L’essenza del Centro Storico

Il centro storico di Salerno è il fulcro della città, una zona che si estende dalla stazione ferroviaria fino a Piazza Portanova. E’ considerato uno dei posti più suggestivi e gettonati per l’acquisto di una casa.

Comprare una casa nel centro vuol dire godersi lunghe passeggiate per i negozi, lungo il mare e ammirare le bellezze architettoniche della città. Zona consigliata in particolare per chi non vuole utilizzare l’auto e preferisce fare lunghe passeggiate a piedi.

Il Lungomare di Trieste

Il Lungomare di Trieste è una delle zone migliori dove acquistare casa a Salerno. Ideale per coloro che amano vivere nella vegetazione esotica e immersi nella natura. Le principali attrazioni sono il Monumento al Marinaio e la Fontana Monumentale. Inoltre in tale zona regna tranquillità e serenità e la sua lunghezza costeggia il Golfo di Salerno fino alla costiera Amalfitana.

Zona San Leonardo

Tra le migliori zone periferiche di Salerno per gli amanti della quiete consigliamo San Leonardo. Ideale in particolare per chi lavora nel settore ospedaliero siccome al suo interno si trova l’ospedale San Leonardo.

Una zona molto gettonata poiché sorgono edifici di lusso e qui potrai trovare abitazioni dalle più ampie metrature. Inoltre i costi delle case sono più vantaggiosi trattandosi di una zona che è più decentrata rispetto alle altre.

Zona Abbagnano

Questa è una delle zone più gettonate dove acquistare il proprio immobile. Se sogni una villa con vista mare o giardini pensili, qui la troverai certamente. Una zona molto frequentata e ambita, in particolare per la presenza di spazi verdi e per la continua costruzione di aree residenziali. Proprio per quest’ultimo motivo è una zona in cui la domanda di immobili in vendita cresce sempre di più.

