I Mercoledì del Palazzo, appuntamento con Lorenzo dell’Uva.

Il prossimo mercoledì 26 maggio, alle 17, per il ciclo di appuntamenti “I Mercoledì del Palazzo”, in collaborazione con Virvelle, Palazzo Innovazione incontra Lorenzo dell’Uva, giornalista, runner, fotografo, imprenditore, startupper e viaggiatore, protagonista del talk “La corsa infinita: come vincere la sfida con se stessi ed essere felici” che porta con sè il valore della sua testimonianza. In diretta dal salotto salernitano al Complesso Monumentale di Santa Sofia, in compagnia di Francesco Pannullo, Lorenzo ci racconterà di com’è nata la sua passione per la corsa e per la maratona, e di quanto i fallimenti, spesso considerati nemici da evitare, lo abbiano invece aiutato e stimolato ancor di più nella crescita personale e nel raggiungimento dei suoi obiettivi di vita.

“La corsa infinita” è il suo primo libro, in cui ha voluto spiegare a tutti i livelli una delle maratone più famose del mondo, a partire dalla descrizione – miglio per miglio – della gara, con il supporto delle testimonianze di atleti famosi come Alex Zanardi, Linus, Franca Fiacconi e Orlando Pizzolato, e della strategia di gara di Fulvio Massini.