I luoghi dell’Operazione Avalanche, firmato protocollo di intesa

Nel pomeriggio di lunedì il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara ed il Sindaco di Campagna Biagio Luongo, unitamente alla Sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, hanno aderito al protocollo d’intesa per la valorizzazione dell’’eredità storica dell’’ operazione Avalanche, promosso a seguito della proposta di Candidatura al Marchio Europeo del Patrimonio 2025.

L’iniziativa dell’associazione Mubat, era presente il presidente Carlo Bruno, è supportata dall’ Amministrazione Comunale di Battipaglia. Una sottoscrizione avvenuta presso il Municipio di Battipaglia, in occasione della Giornata della Memoria; una data particolarmente significativa atteso che lo sbarco di Salerno determinò una tragica accelerazione delle persecuzioni ebraiche, con l’’occupazione nazista del Centro Nord e l’inizio delle deportazioni di massa, con il raid di ottobre al Ghetto di Roma nel mese di ottobre.

In particolare, Campagna, che oggi ospita il Museo della Memoria, era sede di uno dei campi di prigionia italiani dove, allo scoppio della guerra, erano stati imprigionati gli ebrei stranieri. Questa triste e anticipata situazione di prigionia, a Campagna, a Ferramonti di Tarsia si trasformò in libertà proprio quando le migliaia di ebrei italiani del Centro Nord venivano imprigionati e “stivati” nei vagoni per la Germania.

L’Amministrazione Comunale di Battipaglia è coordinatrice del progetto di candidatura, nato da una proposta dell’associazione culturale Mubat nel quadro dell’iniziativa European Remembrance “Avalanche” sostenuta dall’Unione Europea nel quadro del programma CERV.

Lo scorso 8 gennaio furono otto i comuni che siglarono il protocollo presso il Salone dei Marmi di Salerno, ovvero, Battipaglia, Altavilla Silentina, Bellizzi, Eboli, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, Salerno. A questi, si sono aggiunti, per l’appunto, quest’oggi i comuni di Pontecagnano Faiano e di Campagna.

Lo scopo del protocollo è “costituire un gruppo di lavoro per lo sviluppo e la predisposizione di proposte progettuali comuni a partire dalla candidatura per il riconoscimento del Marchio del Patrimonio Europeo in scadenza a novembre 2024”.

Al riguardo, è stato predisposto un sito dedicato (https://heritagelabel.landsofavalanche.eu) che ospita una mostra on line realizzata per il sostegno alla candidatura (https://heritagelabel.landsofavalanche.eu/a-new-exhibition-the-lands-of-avalanche-on-the-way-to-democracy/) che verrà arricchito delle descrizioni dei luoghi dei due nuovi comuni aderenti, luoghi significativi tra i quali il Museo della Memoria e il Sentiero degli Hampshire. La richiesta del Marchio Europeo è stata fatta simbolicamente per tutta la Provincia di Salerno.

“Abbiamo scelto un giorno particolare (della Memoria ndr) per sottoscrivere il protocollo d’intesa. Ci siamo candidati a novembre scorso per il Marchio europeo del patrimonio e siamo lieti di concorrere con altri dieci progetti di rilievo nazionale che hanno aderito alla selezione. Tra questi ne saranno scelti due che saranno esposti alla Commissione europea entro questo primo marzo, con quest’ultima che a sua volta dovrà scegliere l’unico sito che rappresenterà l’Italia – Sottolinea il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese -. Quest’oggi anche i comuni di Pontecagnano Faiano e di Campagna hanno aderito al protocollo d’intesa, due città che hanno subito in prima persona la tragedia dei bombardamenti.”