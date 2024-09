I commercialisti salernitani celebrano San Matteo

Come ormai da tradizione i commercialisti salernitani sono pronti a celebrare San Matteo, patrono della città e della Categoria, tra sacralità e professione. Torna per la quarta edizione l’iniziativa “Nel solco di San Matteo, il ruolo del commercialista nel sociale” promossa dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC).

L’iniziativa, divisa tra lavori scientifici, conviviale, evento sportivo e solidarietà, sarà una due giorni di condivisione e confronto sui valori fondanti della Categoria e sulla percezione e il riconoscimento del ruolo svolto per lo sviluppo socio-economico del territorio e giungerà al clou della lunga settimana con cui i commercialisti di Salerno, da sempre profondamente legati alle celebrazioni per il Santo patrono nel senso più autentico, entreranno nel vivo dei festeggiamenti patronali a partire da mercoledì 18 settembre quando alle ore 17 è in programma la visita del Braccio di San Matteo alla sede dell’Ordine (via Roma 39).

“Proponiamo ogni anno con slancio questo evento non solo per rinnovare la nostra dedizione al Santo Patrono ma soprattutto per rimarcare la centralità della nostra professione al servizio della comunità e il costante impegno nella tutela della fede pubblica secondo i valori di giustizia sociale e rispetto degli interessi della collettività”, sottolinea il presidente dell’ODCEC Salerno Agostino Soave. “La ricerca del bene comune – prosegue il presidente Soave – è il solco tracciato da San Matteo che da sempre guida la nostra Categoria, impegnata in un ruolo sociale, centrale e indiscutibile per l’economia reale del territorio attraverso l’interpretazione corretta delle norme fiscali. E proprio le ultime novità più rilevanti in materia saranno al centro dei lavori scientifici dell’evento cui anche quest’anno avremo una partecipazione prestigiosa di colleghi ed esperti del settore da tutta Italia”.

Verterà infatti sul tema, caldissimo, del “Concordato preventivo biennale e accertamento: opportunità e criticità” la Tavola Rotonda che aprirà la due giorni venerdì 20 settembre dalle ore 14:30 presso la Sala Pasolini in via Alvarez.

Sport e solidarietà saranno invece gli ingredienti della giornata di sabato 21 settembre quando i festeggiamenti si sposteranno in mare grazie all’incontro tra due consolidate iniziative veliche: la “Veleggiata di San Matteo – II Edizione Trofeo Speciale Challenge dedicato a Giuseppe Vigna” e la XI° edizione della veleggiata “Commercialisti e …venti”, promosse dalla Lega Navale di Salerno e dall’Associazione dottori Commercialisti (ADC Salerno). La tradizionale veleggiata nell’ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono organizzata dalla Lega Navale si arricchirà quest’anno della partecipazione e collaborazione dei commercialisti, sia come ODCEC e sia come ADC Salerno, che coinvolgeranno i colleghi partecipanti all’evento “Nel solco di San Matteo” nella doppia sfida velica.

Le veleggiate sono aperte a tutti e la partecipazione è gratuita. Al termine della veleggiata l’Associazione dottori commercialisti farà una donazione all’imbarcazione Gelsomina dell’Associazione Ipotenusa condotta da ragazzi che formano un grande equipaggio. La giornata si concluderà presso la sede della Lega Navale al Porto Masuccio Salernitano dove si svolgerà la cerimonia di premiazione.

Maggiori dettagli sono disponibili sul portale www.commercialistisalerno.it.