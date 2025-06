I Club Rotary di Salerno donano un gommone al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno.

Un gommone di circa sei metri è stato donato nel pomeriggio, al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, nell’ambito del Progetto Diversità Equità e Inclusione (D.E.I.), da quattro Club Rotary salernitani: “Rotary Club Salerno Picentia”, Club capofila, presieduto da Raffaele Brescia Morra; “Rotary Club Salerno”, presieduto da Rino D’Alessio; “Rotary Club Salerno Est”, presieduto da Edoardo Ventura e “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto da Eduardo Grimaldi. Dopo la benedizione del natante officiata da Don Ugo De Rosa, parroco della Chiesa di Santa Margherita e Delegato Diocesano per il Giubileo, il Presidente del “Circolo Canottieri Irno”, Giovanni Ricco, ha ricordato che da anni si è instaurato un rapporto di amicizia e collaborazione tra il “Circolo Canottieri Irno” e i Club Rotary salernitani:” I rotariani sono sempre stati vicini alle iniziative sportive del nostro sodalizio: hanno spesso sostenuto i nostri progetti e hanno anche donato in passato un remoergometro, per gli atleti della nostra squadra dei “ragazzi speciali”, e una canoa di ultima generazione per i nostri atleti che partecipano a varie gare. Per questa iniziativa devo ringraziare la Delegata al Cerimoniale e ai rapporti con le Istituzioni e le Associazioni, Giovanna Tortorella, che ebbe l’intuizione di dedicare una sezione del nostro Circolo agli “Amici degli Sport del Mare”, di cui fanno parte anche i Club Rotary e altre associazioni, che ha anche lo scopo di avvicinare, soprattutto i giovani, agli sport del mare”. A illustrare le caratteristiche tecniche del gommone che servirà di supporto alle attività sportive del Circolo sono state il Vice Presidente allo Sport del “Circolo Canottieri Irno” Pietro De Luca:” Questo gommone di circa sei metri, con carena narwal, che può affrontare il mare anche in condizioni estreme, sarà utilizzato come supporto per gli allenamenti di canoa, canottaggio, vela; per gli atleti Special Olympics, per i progetti “Sport e Salute “, “Trotula” e “Sport e Terapia”.

Ad introdurre la serata è stato il Presidente Raffaele Brescia Morra che ha ricordato che il gommone sarà utilizzato anche per le attività di “Dragon Boat in Rosa”:” Finalizzate a promuovere la salute e lo sport femminile, in particolare tra donne che hanno avuto esperienze con patologie oncologiche”. Il Presidente Rino D’Alessio ha sottolineato la vicinanza dei Club Rotary alle esigenze del territorio e la capacità di creare rete:” Tra Club rotariani e altre realtà associative del territorio, come il Circolo Canottieri: ciò aumenta le potenzialità e accresce le ricchezze dello stare insieme sull’obiettivo”. Il Presidente Edoardo Ventura ha spiegato che il progetto è dedicato soprattutto ai ragazzi speciali del Circolo:” Affinché possano vivere pienamente l’emozione del mare”. Il Presidente Eduardo Grimaldi ha sottolineato il legame esistente tra i Club Rotary e il Circolo Canottieri Irno:” Non potevamo non partecipare a questo progetto di inclusione, che rientra nel più ampio progetto D.E.I. che racchiude la “Magia del Rotary”: l’essenza dell’impegno del Rotary a fare la differenza nel mondo per il bene delle comunità”. Le conclusioni sono state affidate al Governatore del “Distretto Rotary 2101” Antonio Brando che ha ricordato, commosso, il professor Gigi Galizia, allenatore degli atleti speciali, e sottolineato l’importanza di promuovere la cultura dello sport: “Questo dono dei Club Rotary salernitani consentirà di avvicinare i giovani alla disciplina dello sport in sicurezza, in questo storico Circolo salernitano che ha sempre promosso la cultura del mare. I Club rotariani hanno dimostrato oggi di saper promuovere la cultura del dono”. Presentati dalla Segretaria del “Rotary Club Picentia”, Paola Barbarito, hanno partecipato alla serata: la Formatrice Distrettuale Laura Giordano, il Segretario Distrettuale Lino Montuori, i presidenti incoming Francesco Caggiano e Lucio Bojano, i Past President Sabatino Cuozzo, Pacifico Marinato, Vincenzo Caliendo e Rosario Landi, il Presidente Nominato del “Rotary Club Salerno Duomo” Nicola Scarpa il Prefetto del “Rotary Picentia” Giuliana Moscati e il Vicepresidente del “Rotary Club Global ROOTS” Massimo Carosella.

Aniello Palumbo

