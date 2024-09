I battiti della solidarietà dei cuori delle donne e degli uomini dell’Inner Wheel e del Rotary alla XVI edizione di “Ballando insieme sotto le stelle”.

“Il battito del cuore dell’umanità. Ogni battito conta. Ogni azione conta” è il Tema scelto dalla Presidente Internazionale dell’Inner Wheel, Mamta Gupta, che è stato ricordato dalla Governatrice del “Distretto Inner Wheel 210”, Teresa Iorio Caldarulo, in occasione della XVI edizione dell’evento di solidarietà “Ballando Insieme sotto le Stelle”, organizzato come ogni anno sull’incantevole terrazza del “Circolo Canottieri Irno” di Salerno dal “Club Inner Wheel Salerno Carf”, presieduto dalla dottoressa Daniela Pezzuto Vessa, in interclub con il “Club Inner Wheel Salerno Est”, presieduto dalla dottoressa Ornella Orlando, e con i cinque club rotariani salernitani:” Rotary Salerno”(Presidente Rino (Bonaventura) D’Alessio; “Rotary Salerno Est” (Presidente Edoardo Ventura); “Rotary Salerno Duomo”, (Presidente Eduardo Grimaldi); “Rotary Salerno Picentia” (Presidente Raffaele Brescia Morra) ; “Rotary Salerno Nord dei Due Principati” (Presidente Lucio De Caro).

La Governatrice del “Distretto Inner Wheel 210”, Teresa Iorio Caldarulo, ha lodato l’iniziativa:” I nostri sono “battiti per l’umanità”, battiti per la solidarietà: le donne dell’Inner Wheel, insieme, perseguono azioni di solidarietà, diffondono la cultura della pace e creano una cultura sostenibile per avere un futuro migliore, soprattutto per i giovani”. La presidente dell’Inner Wheel Salerno Carf, Daniela Vessa Pezzuto, ha ricordato la finalità solidaristica che caratterizza l’evento che ogni anno dà inizio alle attività del sodalizio innerino:” Ormai da tempo stiamo attraversando un periodo di crisi economica che ha fatto crescere la quota di persone e famiglie in povertà, sempre più sole ed emarginate. Ciò che ci proponiamo è cercare di alleviare il disagio che vivono queste persone con piccoli gesti e azioni quotidiane. Noi, grazie all’aiuto di tutti, possiamo fare la differenza nella vita delle persone meno fortunate”. La presidente innerina ha annunciato che il ricavato della serata sarà devoluto alla “Caritas Diocesana” di Salerno” e al sostegno del progetto del “Circolo Canottieri Irno” che è stato spiegato dal dottor Giovanni Ricco, presidente dell’antico Circolo sportivo:” Favoriamo l’ingresso all’attività sportiva, soprattutto agli sport del mare: canoa, vela e canottaggio, in modo del tutto gratuito, di giovani appartenenti a famiglie meno abbienti. Grazie al ricavato di questa serata avremo anche la possibilità di organizzare un servizio di trasporto gratuito che consentirà a questi ragazzi di raggiungere la nostra sede”. A nome di tutti i presidenti dei Club Rotary è intervenuto l’avvocato Rino D’Alessio che ha sottolineato l’importanza della serata di solidarietà:” Se un evento si ripete con successo da tanti anni è soprattutto perché è bello ritrovarsi ogni anno con gioia e anche perché ha una finalità e una utilità sociale”. La serata, che ha visto la partecipazione di circa duecento persone, è stata allietata dalla musica contemporanea ballabile proposta dal DJ Antonio D’Amato e dalle canzoni interpretate dalla cantante salernitana Vanessa Caputo che, con la sua straordinaria voce, ha coinvolto tutti i presenti a ballare “sotto le stelle” che in verità erano nascoste da scure nubi minacciose che annunciavano l’arrivo della pioggia. Tra le autorità innerine, presentate dalla Segretaria Cristina de Felice Baldoli, vi erano: la Segretaria Distrettuale Luisa Sportelli; la Past President Nazionale dell’Inner Wheel Maria (Cucca) Andria Pietrofeso; la Past Governatrice Bianca De Stefano; la Responsabile Internet del Distretto 210, Annamaria Alfano Esposito; le componenti del Comitato Distrettuale Permanente: Maria Valeria Romanelli D’Aniello e Ida Pietrofeso Andreozzi; le presidenti dei Club Inner Wheel del territorio: Luisa Robustelli (Club Cava dè Tirreni); Margherita Anastasio (Club Costiera Amalfitana); Maria Abate (Club Nocera Inferiore/Sarno Carf); Antonietta Addesso Rocco(Club Paestum Città delle Rose”; Rosa Carucci (Segretaria del Club di Battipaglia, in rappresentanza della Presidente Anna Bernas). Presenti anche la presidente del Club Inner Wheel di Torre del Greco e Paesi Vesuviani, Renata Proverbio. Tra le e autorità rotariane presenti: il Past Governor Marcello Fasano; il Formatore Distrettuale Laura Giordano, che ha portato i saluti del dottor Antonio Brando, Governatore del “Distretto Rotary 2101”; i presidenti dei Club Rotaract di Salerno: “Rotaract Club Salerno” Emilia Maiorano; “Rotaract Club Salerno Duomo” Francesco Della Valle; “Rotaract Club Campus Salerno dei Due Principati” Mariano Melchionda; i presidenti dei Club Interact:” Interact Club Salerno” Luigi Maria Cioffi; “Interact Club Salerno Est” Mariarosa Lambiase”; “Interact Club Salerno Nord dei Due Principati” Giulia De Leo. In rappresentanza del “Rotary Club di Faenza” la socia Maria Nives Visani che ha apprezzato l’affettuosa accoglienza riservatale e le prelibatezze locali preparate dallo chef Matteo Ragone.

Aniello Palumbo