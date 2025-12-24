I bambini di Contursi Terme in Ufficio Postale per spedire le lettere a Babbo Natale

Qualche giorno fa 40 bambini tra i 4 e i 5 anni sono entrati con passo festoso nell’ufficio postale di Contursi Terme in provincia di Salerno. Gli alunni della scuola materna dell’istituto omnicomprensivo statale E. Corbino, diretto da Mariarosaria Cascio, avevano un compito per loro importante da svolgere: andare a spedire la letterina di Natale, che hanno scritto e decorato insieme alle maestre.

Accompagnati dalle insegnanti Maria Rosaria Siani e Carmela Grippo, alle 10 del mattino hanno varcato la soglia della sede di Poste Italiane di via Sestola, dove la direttrice dell’ufficio, Sabrina Tommasiello, li ha accolti con tutto il suo staff e ha raccontato il lavoro che si svolge tutti i giorni all’interno di un ufficio postale, concentrandosi in modo particolare sullo svolgimento del ciclo della corrispondenza che avrebbe interessato le loro letterine.

In seguito, sotto l’occhio vigile delle maestre, ogni bambino ha infilato la sua letterina in un sacco preparato per l’occasione dalla direttrice dell’ufficio di recapito di Contursi Terme, Marisa di Carlo.

Una volta riempito il sacco, Massimo Razzini, caposquadra dei portalettere e fido collaboratore di Babbo Natale, lo ha chiuso e si è fatto scortare dai bambini fino al suo fiorino dove lo ha riposto e, salutando i piccoli, è partito strombazzando alla volta dell’aeroporto per consegnare il suo carico ad un aereo con destinazione Polo Nord.

«I bambini oggi ci hanno regalato un bel momento di allegria e tenerezza – ha commentato la direttrice dell’ufficio postale – Vederli ascoltare a bocca aperta le nostre spiegazioni e osservare i loro occhi attenti mentre seguivano il sacco di letterine che partiva alla volta di Babbo Natale ci ha riempiti di gioia».

I clienti dell’ufficio che hanno assistito all’evento si sono complimentati con i dipendenti per l’organizzazione di questa bella attività e i bambini, tornati a scuola e interrogati dalle maestre, hanno deciso di dare un bel 10 e lode come voto a tutto l’ufficio postale.

